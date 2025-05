Ancelotti ganha holofotes como novo treinador da seleção e tem hexa como missão, dizem jornais

O anúncio oficial do italiano Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira em substituição a Dorival Júnior, demitido após a goleada para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sacudiu o noticiário esportivo na manhã desta segunda-feira e mobilizou os principais veículos de comunicação do planeta.

O diário Marca destacou o fato de o comandante ter sido nomeado antes mesmo do seu desligamento do Real Madrid. Com Xabi Alonso na mira do clube espanhol para as próximas temporadas, a notícia não chegou a causar surpresa. Ainda de acordo com a publicação, nesta terça-feira está agendada uma entrevista e ele deve comentar sobre a sua transferência.

Ainda de acordo com a publicação, o novo técnico se junta à seleção brasileira após o último compromisso do time merengue pelo Campeonato Espanhol, no dia 25 de maio, contra a equipe do Celta de Vigo. Com chances remotas, o Real Madrid se distanciou do sonho do título com a derrota no "El Clásico" para o Barcelona. Na classificação, a equipe da capital madrilhenha soma 75 pontos contra 82 do rival catalão.

O jornal A Bola, de Portugal, também tratou sobre o assunto. A publicação lembra o longo interesse da CBF no ingresso do profissional para dirigir a seleção brasileira e informa que o treinador será o primeiro estrangeiro a ter o desafio de assumir da equipe nacional masculina.

O site The Athletic colocou Ancelotti como um dos treinadores mais vitoriosos do futebol mundial e informou que o italiano já havia chegado a um acordo com a cúpula diretiva do Real Madrid para tratar dos termos da sua saída.

Ainda em cima da notícia do dia sobre a oficialização do novo treinador da seleção brasileira, a Gazzeta dello Sport saiu com a manchete "O maior da história para o maior time do planeta" a fim de dimensionar a chegada do primeiro estrangeiro à frente da seleção nacional. O periódico enfatizou a trajetória vencedora do novo contratado para encarar a missão de recuperar o futebol brasileiro.

"O técnico que conquistou os cinco principais campeonatos europeus e mais Ligas dos Campeões do que qualquer outro (cinco), vai em busca do cobiçado Hexa, o sexto título de Copa do Mundo que o Brasil busca há mais de 20 anos".