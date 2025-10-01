Capa Jornal Amazônia
Ancelotti diz que Hugo Souza será titular e explica por que só convocou dois do Brasileirão

O treinador disse que o goleiro corintiano será titular em um dos dois amistosos, provavelmente o segundo, contra o Japão, em Tóquio

Estadão Conteúdo
fonte

Estão na lista Hugo Souza (foto), do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão)

Carlo Ancelotti deu prioridade aos atletas que defendem clubes europeus em sua terceira convocação da seleção brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, neste mês de outubro. O treinador italiano chamou 24 jogadores que atuam na Europa e apenas dois de times brasileiros.

Estão na lista Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O treinador disse que o goleiro corintiano será titular em um dos dois amistosos, provavelmente o segundo, contra o Japão, em Tóquio. Ederson, de volta à equipe nacional, deve ser titular diante da Coreia do Sul.

"Não é porque é bom nos pênaltis. É porque é bom goleiro, tem personalidade, caráter, que defende. A primeira coisa que eu gosto, e acredito que o Taffarel goste, é que defenda com a mão, antes dos pés. Há muitos goleiros que dão assistências para o time rival. É melhor que defenda bem com as mãos", disse o treinador, exaltando o goleiro do Corinthians.

O fato de serem longas as viagens à Coreia e ao Japão e ser curto o intervalo entre o último amistoso e as partidas do Brasileirão fez o treinador preferir não chamar tantos atletas do futebol brasileiro. Ancelotti pontuou que, na próxima convocação, em novembro, para duelos na Europa, deve haver mais equilíbrio entre os convocados, de modo que chamará mais jogadores do Brasileirão.

"Tem muitos jogadores do Brasileiro que podem estar nessa convocação. Se não estiveram nas últimas, vão estar nas próximas convocações. Em novembro, não digo dar prioridade, mas podemos convocar no mesmo nível os jogadores europeus e brasileiros. Estamos olhando muitos jogadores que podem estar e podiam estar nessa convocação também."

Fabrício Bruno aproveitou os desfalques na zaga para novamente ser convocado. Nomes certos na lista, Marquinhos e Alexsandro estão lesionados e não puderam ser chamados. Bremer, outro nome no radar, também se machucou em jogo da Juventus.

"Gostei do Fabrício Bruno contra a Bolívia, em uma condição muito complicada. É a oportunidade de estar disponível para o segundo jogo", disse Ancelotti sobre a escolha pelo defensor do Cruzeiro.

O italiano dispensou experimentos e disse não querer fazer mais testes, embora exista uma lista larga com nomes observados e que podem ganhar uma primeira oportunidade. "Há muita variedade. Mas não quero fazer experimentos. A ideia que tenho também para os próximos meses é bastante clara. Não quero inventar, porque o futebol já foi inventado há muito tempo".

O Brasil enfrenta os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. O duelo com os japoneses está marcado para o dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções de enfrentar diferentes escolas de futebol de olho na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

