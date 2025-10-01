Ancelotti diz que Hugo Souza será titular e explica por que só convocou dois do Brasileirão O treinador disse que o goleiro corintiano será titular em um dos dois amistosos, provavelmente o segundo, contra o Japão, em Tóquio Estadão Conteúdo 01.10.25 18h57 Estão na lista Hugo Souza (foto), do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão) Carlo Ancelotti deu prioridade aos atletas que defendem clubes europeus em sua terceira convocação da seleção brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, neste mês de outubro. O treinador italiano chamou 24 jogadores que atuam na Europa e apenas dois de times brasileiros. Estão na lista Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O treinador disse que o goleiro corintiano será titular em um dos dois amistosos, provavelmente o segundo, contra o Japão, em Tóquio. Ederson, de volta à equipe nacional, deve ser titular diante da Coreia do Sul. "Não é porque é bom nos pênaltis. É porque é bom goleiro, tem personalidade, caráter, que defende. A primeira coisa que eu gosto, e acredito que o Taffarel goste, é que defenda com a mão, antes dos pés. Há muitos goleiros que dão assistências para o time rival. É melhor que defenda bem com as mãos", disse o treinador, exaltando o goleiro do Corinthians. O fato de serem longas as viagens à Coreia e ao Japão e ser curto o intervalo entre o último amistoso e as partidas do Brasileirão fez o treinador preferir não chamar tantos atletas do futebol brasileiro. Ancelotti pontuou que, na próxima convocação, em novembro, para duelos na Europa, deve haver mais equilíbrio entre os convocados, de modo que chamará mais jogadores do Brasileirão. "Tem muitos jogadores do Brasileiro que podem estar nessa convocação. Se não estiveram nas últimas, vão estar nas próximas convocações. Em novembro, não digo dar prioridade, mas podemos convocar no mesmo nível os jogadores europeus e brasileiros. Estamos olhando muitos jogadores que podem estar e podiam estar nessa convocação também." Fabrício Bruno aproveitou os desfalques na zaga para novamente ser convocado. Nomes certos na lista, Marquinhos e Alexsandro estão lesionados e não puderam ser chamados. Bremer, outro nome no radar, também se machucou em jogo da Juventus. "Gostei do Fabrício Bruno contra a Bolívia, em uma condição muito complicada. É a oportunidade de estar disponível para o segundo jogo", disse Ancelotti sobre a escolha pelo defensor do Cruzeiro. O italiano dispensou experimentos e disse não querer fazer mais testes, embora exista uma lista larga com nomes observados e que podem ganhar uma primeira oportunidade. "Há muita variedade. Mas não quero fazer experimentos. A ideia que tenho também para os próximos meses é bastante clara. Não quero inventar, porque o futebol já foi inventado há muito tempo". O Brasil enfrenta os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. O duelo com os japoneses está marcado para o dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções de enfrentar diferentes escolas de futebol de olho na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti Hugo Souza amistosos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 série b André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa' Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento. 01.10.25 17h12 FUTEBOL Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão 01.10.25 16h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14