Ancelotti agradece conselhos em convocação e explica ausências: 'Terão chance em outra Copa' João Pedro, Hugo Souza, Bento, Andrey Santos e Igor Jesus foram ausências que chamaram atenção na lista final de Carlo Ancelloti Estadão Conteúdo 18.05.26 19h36 João Pedro, Hugo Souza, Bento, Andrey Santos e Igor Jesus foram ausências que chamaram atenção na lista final de Carlo Ancelloti. Os goleiros, por exemplo, pareciam brigar pela terceira vaga, enquanto os atacantes e o volante foram testados e tinham esperança de convocação. Ancelotti explicou na coletiva que "ouviu conselhos" de muita gente, fez um agradecimento, e aproveitou para pedir desculpas as esquecidos, "Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores porque a concorrência neste País é muito alto", admitiu o técnico italiano. "Alguns jogadores não estão contentes nessa lista e sinto muito. Fizeram um trabalho fantástico para estar nessa lista, é uma lista que pode desenvolver um futebol de qualidade feito com o que sempre acreditamos. Com atitude, concentração e disciplina", explicou. Weverton jamais esteve no radar e acabou ocupando um lugar que poderia ser de Hugo Souza ou Bento. Da mesma maneira que o chamado de Neymar acabou tirando espaço para um dos centroavantes. Para Ancelotti, todos t~em condições de estarem no próximo ciclo de copa do Mundo, em 2023, justamente sob sua direção. "Nessa posição (de goleiro) temos privilegiado mais a experiência, por isso Weverton do Grêmio, que não precisamos testar. Sinto muito que outros não estejam aqui, como Bento e Hugo Souza. Dá um pouco de tristeza isso. Eles, como outros jovens que não estão nessa lista, casos de João Pedro, Andrey Santos, terão oportunidade de estar em outra Copa do Mundo", admitiu Ancelotti. O treinador ainda explicou que recebeu "conselhos" de todos os lados. Muita gente pedia não apenas Neymar, mas uma convocação experiente, e ele mostrou gentileza ao agradecer a todos pelas dicas e sugestões. "Não tenho medo de dizer que vamos encarar a Copa do Mundo com expectativa alta e com motivação, aspecto muito grande para nos preparar. Recebi muitos conselhos, muitos. Jornalistas, comentaristas, influencers, jogadores, ex-jogadores e em toda parte do mundo", revelou. "Tenho de dizer que o trabalho feito pela comissão técnica foi muito, muito bom, feito com competência para lidar com personalidade ao momento). Tive todas as informações para fazer a lista com menos erros e não quero ser arrogante de ser a pessoa indicada para tomar a decisão, mas agradeço todo mundo pelos conselhos." CONFIRA OS 26 CONVOCADOS: Goleiros - Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio) Defensores - Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Wesley (Roma). Meio-campistas - Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo). Atacantes - Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35