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Ancelotti agradece conselhos em convocação e explica ausências: 'Terão chance em outra Copa'

João Pedro, Hugo Souza, Bento, Andrey Santos e Igor Jesus foram ausências que chamaram atenção na lista final de Carlo Ancelloti

Estadão Conteúdo

João Pedro, Hugo Souza, Bento, Andrey Santos e Igor Jesus foram ausências que chamaram atenção na lista final de Carlo Ancelloti. Os goleiros, por exemplo, pareciam brigar pela terceira vaga, enquanto os atacantes e o volante foram testados e tinham esperança de convocação. Ancelotti explicou na coletiva que "ouviu conselhos" de muita gente, fez um agradecimento, e aproveitou para pedir desculpas as esquecidos,

"Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores porque a concorrência neste País é muito alto", admitiu o técnico italiano. "Alguns jogadores não estão contentes nessa lista e sinto muito. Fizeram um trabalho fantástico para estar nessa lista, é uma lista que pode desenvolver um futebol de qualidade feito com o que sempre acreditamos. Com atitude, concentração e disciplina", explicou.

Weverton jamais esteve no radar e acabou ocupando um lugar que poderia ser de Hugo Souza ou Bento. Da mesma maneira que o chamado de Neymar acabou tirando espaço para um dos centroavantes. Para Ancelotti, todos t~em condições de estarem no próximo ciclo de copa do Mundo, em 2023, justamente sob sua direção.

"Nessa posição (de goleiro) temos privilegiado mais a experiência, por isso Weverton do Grêmio, que não precisamos testar. Sinto muito que outros não estejam aqui, como Bento e Hugo Souza. Dá um pouco de tristeza isso. Eles, como outros jovens que não estão nessa lista, casos de João Pedro, Andrey Santos, terão oportunidade de estar em outra Copa do Mundo", admitiu Ancelotti.

O treinador ainda explicou que recebeu "conselhos" de todos os lados. Muita gente pedia não apenas Neymar, mas uma convocação experiente, e ele mostrou gentileza ao agradecer a todos pelas dicas e sugestões.

"Não tenho medo de dizer que vamos encarar a Copa do Mundo com expectativa alta e com motivação, aspecto muito grande para nos preparar. Recebi muitos conselhos, muitos. Jornalistas, comentaristas, influencers, jogadores, ex-jogadores e em toda parte do mundo", revelou. "Tenho de dizer que o trabalho feito pela comissão técnica foi muito, muito bom, feito com competência para lidar com personalidade ao momento). Tive todas as informações para fazer a lista com menos erros e não quero ser arrogante de ser a pessoa indicada para tomar a decisão, mas agradeço todo mundo pelos conselhos."

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:

Goleiros - Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)

Defensores - Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Wesley (Roma).

Meio-campistas - Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes - Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).

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