Anápolis x Rio Branco-ES: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/05) pela Copa Verde Anápolis e Rio Branco-ES fazem o jogo de ida da decisão regional hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal Hannah Franco 21.05.26 19h00 Anápolis e Rio Branco-ES fazem o jogo de ida da decisão regional hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal (Divulgação/Anápolis FC) Anápolis x Rio Branco-ES disputam hoje, quinta-feira (21/05), o jogo de ida da final da Copa Centro-Oeste 2026, confronto que vale vaga na grande final da Copa Verde 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Anápolis x Rio Branco-ES ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo canal X Sports, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Anápolis tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto. O time goiano vive momento delicado na Série C, ocupando a zona de rebaixamento, e vê na competição regional a chance de recuperar a confiança e buscar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Já o Rio Branco-ES chega motivado para uma das semanas mais importantes de sua história recente. O clube capixaba divide atenções com a Série D, mas trata a decisão como prioridade e sonha com um título inédito e com a classificação para a final da Copa Verde. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (27/05), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. VEJA MAIS Paysandu venceu o Nacional-AM e abriu vantagem Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão Anápolis x Rio Branco-ES: prováveis escalações Anápolis: Ravel; Kaik, Rafael, Helder e Leonan; Mila, João Borim e Gharib; Matheus Lagoa, Gustavo Henrique e Fernando Viana. Rio Branco-ES: Fernando Henrique; Thainler, Darlan, Matheus Castelo e João Paulo; Romarinho, Breno Melo e Zé Mateus; Alisson Farias, Edu e Braga. Ficha técnica Anápolis x Rio Branco-ES Copa Verde 2026 – Semifinal (jogo de ida) Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO) Data/Horário: 21 de maio de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa verde anápolis rio branco-es COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02