Anápolis x Rio Branco-ES: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/05) pela Copa Verde

Anápolis x Rio Branco-ES disputam hoje, quinta-feira (21/05), o jogo de ida da final da Copa Centro-Oeste 2026, confronto que vale vaga na grande final da Copa Verde 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Anápolis x Rio Branco-ES ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo canal X Sports, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Anápolis tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto. O time goiano vive momento delicado na Série C, ocupando a zona de rebaixamento, e vê na competição regional a chance de recuperar a confiança e buscar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Já o Rio Branco-ES chega motivado para uma das semanas mais importantes de sua história recente. O clube capixaba divide atenções com a Série D, mas trata a decisão como prioridade e sonha com um título inédito e com a classificação para a final da Copa Verde.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (27/05), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

VEJA MAIS

Anápolis x Rio Branco-ES: prováveis escalações

Anápolis: Ravel; Kaik, Rafael, Helder e Leonan; Mila, João Borim e Gharib; Matheus Lagoa, Gustavo Henrique e Fernando Viana.

Rio Branco-ES: Fernando Henrique; Thainler, Darlan, Matheus Castelo e João Paulo; Romarinho, Breno Melo e Zé Mateus; Alisson Farias, Edu e Braga.

Ficha técnica

Anápolis x Rio Branco-ES

Copa Verde 2026 – Semifinal (jogo de ida)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

Data/Horário: 21 de maio de 2026, às 20h