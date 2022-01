América-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje, terça (18/01)

Na noite desta terça-feira (18) irá acontecer a partida entre América-MG x Botafogo. O duelo entre as equipes vale vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo será às 19h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (São Paulo).

Onde assistir América-MG x Botafogo?

A disputa entre os dois times poderá ser acompanhada, ao vivo, em canal fechado pelo SporTV.

Como América-MG x Botafogo chegaram para o jogo?

Na busca da classificação para a semifinal do torneio, os times entram em campo com sentimento de decisão. O Botafogo venceu o Resende, o último adversário, nos pênaltis. Já o América-MG encerrou a primeira fase na vice-liderança do seu grupo, com cinco pontos. E também venceu o Novorizontino no último jogo.