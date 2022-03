Altos x Fluminense-PI: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (31/03) pelo Campeonato Piauiense

Os times de Altos e Fluminense-PI disputam nesta quinta-feira (31/03), em partida válida pelo Campeonato Piauiense 2022. A partida está programada para começar às 18h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, Piauí. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Altos x Fluminense-PI?

A partida Altos x Fluminense-PI pode ser assistida pelo streaming Eleven Sports

Como Altos x Fluminense-PI chegam para o jogo?

Será um jogo pela liderança, com apenas um ponto separando as equipes. Ambas já estão classificadas para a próxima fase do estadual.

FICHA TÉCNICA

Altos x Fluminense-PI

Campeonato Piauiense

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, Piauí.

Data/Horário: 31 de março de 2022, 18h

Árbitro: Diego da Silva Castro

Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Janystony Rabelo de Melo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Altos: Marcelo; Mosquito, Vinícius Leandro, Lucas Sousa e Dieyson; Alexandre Pinho, Diego Viana, Dieguinho; Elielton, Danilo Bala e Manoel. TÉCNICO: Carlos Rabelo

Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Ramon, Michel e Tiaguinho; Mazinho, Sapé e Janeudo; William Salvino, Eduardo e Mário Sérgio. TÉCNICO: Marcelo Vilar.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)