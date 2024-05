Altético-MG perde para o Peñarol e encerra sequência de vitórias na Libertadores

O Peñarol acabou com a invencibilidade do Altético-MG na Libertadores. O time uruguaio venceu o Galo por 2 a 0 no duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental. Os gols foram marcados no segundo tempo pelo atacante Maxi Silveira e por Lucas Henandez.

O Atlético-MG já está classificado para a próxima fase. Com 12 pontos, o clube mineiro é líder do grupo G e vinha de uma sequência de quatro vitórias. Com o resultado, o Peñarol se garantiu na segunda colocação e briga pela última vaga da chave.

Na próxima rodada, o Peñarol vai encarar o Rosario, que precisa vencer o Caracas para continuar sonhando com a vaga no mata-mata e brigar diretamente com a equipe uruguaia no último jogo.

Já o Galo, que está classificado, encara na última rodada o eliminado Caracas, da Venezuela, em Belo Horizonte, na terça-feira (28). Antes disso, no Brasileirão, o time joga contra o Bahia, domingo (19), às 16h.