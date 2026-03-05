Allianz Parque tem gramado vistoriado pela Fifa e voltará a ter jogos do Palmeiras após 4 meses Palmeiras x Mirassol, pela sexta rodada do Brasileirão, será o primeiro duelo com o novo campo Estadão Conteúdo 05.03.26 19h52 Allianz Parque, conhecido também como Arena Palmeiras, tem parceria de 30 anos com a WTorre (Reproduçao / Foto: Governo do Estado de São Paulo) O novo gramado sintético do Allianz Parque foi vistoriado nesta quinta-feira por um laboratório autorizado pela Fifa, responsável por atestar a qualidade do campo. Foram sete horas de testes. A arena palmeirense voltará a receber jogos no dia 15 depois de quase quatro meses. Palmeiras x Mirassol, pela sexta rodada do Brasileirão, será o primeiro duelo com o novo campo. O resultado da avaliação será divulgado nos próximos dias. Trata-se da sétima geração de grama sintética, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho. Essa inspeção é feita todo ano, geralmente em fevereiro ou março. É uma exigência da Fifa para liberar jogos em gramados sintéticos em competições internacionais, como a Libertadores e Sul-Americana, ambas organizadas pela Conmebol. O mesmo não acontece de forma tão frequente nos campos naturais. Na análise, foram verificados fatores como rolagem e quique da bola, absorção de impacto, planicidade e drenagem do gramado, além de tração e resistência. Iniciada em dezembro, a troca do gramado do Allianz Parque foi um investimento conjunto feito por Palmeiras e WTorre. A obra custou cerca de R$ 11 milhões. O objetivo, com o novo piso, é ter um gramado melhor do que o anterior, que foi instalado em 2020 e se desgastou com o tempo, embora a última superfície, de origem holandesa, ainda estivesse dentro da garantia de 10 anos. O sistema de drenagem também foi atualizado. Apesar de não ter partidas no período, o Allianz seguiu recebendo shows durante as obras. O último jogo no estádio foi contra o Fluminense, em 22 de novembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Allianz Parque gramado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins 05.03.26 17h29 Futebol Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças. 05.03.26 11h20 Futebol Qual é a leitura no Baenão? 05.03.26 10h22 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. 05.03.26 12h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.03.26 7h00 ESPORTES Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu 05.03.26 8h05 FUTEBOL Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins 05.03.26 17h29