Esportes

Allianz Parque tem gramado vistoriado pela Fifa e voltará a ter jogos do Palmeiras após 4 meses

Palmeiras x Mirassol, pela sexta rodada do Brasileirão, será o primeiro duelo com o novo campo

Estadão Conteúdo
fonte

Allianz Parque, conhecido também como Arena Palmeiras, tem parceria de 30 anos com a WTorre (Reproduçao / Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O novo gramado sintético do Allianz Parque foi vistoriado nesta quinta-feira por um laboratório autorizado pela Fifa, responsável por atestar a qualidade do campo. Foram sete horas de testes. A arena palmeirense voltará a receber jogos no dia 15 depois de quase quatro meses. Palmeiras x Mirassol, pela sexta rodada do Brasileirão, será o primeiro duelo com o novo campo.

O resultado da avaliação será divulgado nos próximos dias. Trata-se da sétima geração de grama sintética, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho.

Essa inspeção é feita todo ano, geralmente em fevereiro ou março. É uma exigência da Fifa para liberar jogos em gramados sintéticos em competições internacionais, como a Libertadores e Sul-Americana, ambas organizadas pela Conmebol. O mesmo não acontece de forma tão frequente nos campos naturais.

Na análise, foram verificados fatores como rolagem e quique da bola, absorção de impacto, planicidade e drenagem do gramado, além de tração e resistência.

Iniciada em dezembro, a troca do gramado do Allianz Parque foi um investimento conjunto feito por Palmeiras e WTorre. A obra custou cerca de R$ 11 milhões.

O objetivo, com o novo piso, é ter um gramado melhor do que o anterior, que foi instalado em 2020 e se desgastou com o tempo, embora a última superfície, de origem holandesa, ainda estivesse dentro da garantia de 10 anos. O sistema de drenagem também foi atualizado.

Apesar de não ter partidas no período, o Allianz seguiu recebendo shows durante as obras. O último jogo no estádio foi contra o Fluminense, em 22 de novembro.

futebol

Palmeiras

Allianz Parque

gramado
