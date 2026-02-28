Capa Jornal Amazônia
Allan celebra início de ano artilheiro no Palmeiras e mostra confiança em vitória no clássico

Estadão Conteúdo

O Palmeiras não se cansa de ver seus jovens da base brilharem e a bola da vez é o meia-atacante Allan. Entre os mais escalados em 2026, ao lado de Marlon Freitas e Flaco López, o garoto de 21 anos celebra o início de ano artilheiro e vê a equipe forte para ganhar do São Paulo na Arena Barueri, neste domingo, e se garantir na final do Paulistão.

São 12 jogos disputados por Allan em 2026 e os mesmos três gols anotados do ano passado inteiro. Diferencial quando os compromissos "apertam" por sua velocidade e habilidade, o garoto exalta o bom momento.

"Fico muito feliz pela sequência que eu venho tendo nos jogos, feliz pelos números que venho alcançando", comemorou. "Com certeza é muito importante começar a temporada assim, com gols, com grandes jogos, e espero poder acrescentar cada vez mais durante o ano", destacou.

Na visão da cria alviverde, o Palmeiras de 2026 sofreu menos mexidas no elenco e por isso vem se destacando - foi o segundo melhor da fase de classificação do Estadual e lidera o Brasileirão.

"É diferente de 2025, quando o elenco foi bastante mudado. Neste ano, conseguimos já pegar mais entrosamento, o Abel (Ferreira, treinador) vem mudando bastante a característica da equipe nos jogos. É importante começar a temporada assim", afirmou.

Confiante, Allan acredita que o Palmeiras pode ampliar a invencibilidade diante do São Paulo, atualmente de 10 partidas, sendo seis vitórias, com mais um triunfo - fez 3 a 1 na fase de classificação.

"Sabemos que é um jogo muito importante, um clássico, ainda mais em uma semifinal do Campeonato Paulista. Sabemos da grandeza e da importância e buscamos trabalhar ao máximo para estar em jogos assim. Acredito que a torcida vai fazer a parte dela, uma festa linda para a gente, e nós consequentemente vamos buscar fazer um bom jogo e sair com a vitória e a classificação", mostrou confiança.

Esportes
