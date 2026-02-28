Allan celebra início de ano artilheiro no Palmeiras e mostra confiança em vitória no clássico Estadão Conteúdo 28.02.26 18h47 O Palmeiras não se cansa de ver seus jovens da base brilharem e a bola da vez é o meia-atacante Allan. Entre os mais escalados em 2026, ao lado de Marlon Freitas e Flaco López, o garoto de 21 anos celebra o início de ano artilheiro e vê a equipe forte para ganhar do São Paulo na Arena Barueri, neste domingo, e se garantir na final do Paulistão. São 12 jogos disputados por Allan em 2026 e os mesmos três gols anotados do ano passado inteiro. Diferencial quando os compromissos "apertam" por sua velocidade e habilidade, o garoto exalta o bom momento. "Fico muito feliz pela sequência que eu venho tendo nos jogos, feliz pelos números que venho alcançando", comemorou. "Com certeza é muito importante começar a temporada assim, com gols, com grandes jogos, e espero poder acrescentar cada vez mais durante o ano", destacou. Na visão da cria alviverde, o Palmeiras de 2026 sofreu menos mexidas no elenco e por isso vem se destacando - foi o segundo melhor da fase de classificação do Estadual e lidera o Brasileirão. "É diferente de 2025, quando o elenco foi bastante mudado. Neste ano, conseguimos já pegar mais entrosamento, o Abel (Ferreira, treinador) vem mudando bastante a característica da equipe nos jogos. É importante começar a temporada assim", afirmou. Confiante, Allan acredita que o Palmeiras pode ampliar a invencibilidade diante do São Paulo, atualmente de 10 partidas, sendo seis vitórias, com mais um triunfo - fez 3 a 1 na fase de classificação. "Sabemos que é um jogo muito importante, um clássico, ainda mais em uma semifinal do Campeonato Paulista. Sabemos da grandeza e da importância e buscamos trabalhar ao máximo para estar em jogos assim. Acredito que a torcida vai fazer a parte dela, uma festa linda para a gente, e nós consequentemente vamos buscar fazer um bom jogo e sair com a vitória e a classificação", mostrou confiança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Paulista Palmeiras São Paulo FC Allan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47