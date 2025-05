Alison dos Santos faz história nos 200m com barreiras com melhor tempo já registrado

Alison dos Santos voltou a chamar atenção do mundo do atletismo ao vencer os 200 metros com barreiras no Street Games, evento realizado em Atlanta, nos Estados Unidos. Com o tempo de 21s85, o brasileiro estabeleceu a melhor marca da história na distância, que, embora não seja uma prova oficial reconhecida pela World Athletics, é tradicionalmente disputada em competições de exibição.

A prova foi realizada em linha reta em uma pista montada no Piedmont Park, com apenas cinco raias. Alison largou atrás dos rivais, mas mostrou sua já conhecida capacidade de recuperação e potência nos metros finais, cruzando a linha de chegada com vantagem confortável sobre os norte-americanos Caleb Dean e Sean Burrell, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Especialista nos 400m com barreiras, prova em que foi medalhista olímpico em Tóquio (2021) e Paris (2024), além de campeão mundial em 2022, Alison vem demonstrando grande versatilidade e consistência na temporada. Só em 2024, soma quatro vitórias no circuito Grand Slam Track - duas nos 400m com barreiras e outras duas nos 400m rasos.

Em tom descontraído após a vitória, Alison destacou a leveza com que encara as competições. "A ideia é curtir, correr rápido, colocar um show pra galera. Claro que é nosso trabalho, mas também é nosso estilo de vida. A gente se diverte com isso", disse.

Apesar do clima descontraído, o atleta reforçou o foco na preparação e na saúde física diante da maratona de provas do calendário. "A chave é ter uma boa base, começar a temporada com calma, preparar o corpo para aguentar o ritmo. Estamos prontos para competir em alto nível".