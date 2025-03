Algoz de João Fonseca, Draper desbanca bicampeão Alcaraz e faz inédita final em Indian Wells

A tão sonhada repetição da decisão de Indian Wells pelo terceiro ano seguido não acontecerá após os dois favoritos caírem nas semifinais deste sábado. Depois de Holger Rune surpreender o russo Daniil Medvedev, foi a vez de Jack Draper desbancar o bicampeão Carlos Alcaraz. Algoz de João Fonseca, o britânico fez 6/1, 0/6 e 6/4 sobre o espanhol.

A busca pelo inédito título para Draper e Rune ocorre neste domingo, às 18 horas (de Brasília). Na 13ª colocação do ranking, o dinamarquês chega à decisão com retrospecto positivo no único jogo realizado contra o 14º do mundo. Ele bateu o britânico nas quartas de final de Cincinnati, em 2024, por 6/4 e 6/2.

Diante de um oponente que tem na potência dos golpes o seu ponto forte, Alcaraz optou pela estratégia de acelerar as jogadas e fez um de seus piores primeiros sets da carreira. Com inúmeros erros não forçados, o espanhol levou 6 a 1 em somente 23 minutos.

Draper deu show no primeiro saque, não dando nenhuma chance de quebra para um nervoso Alcaraz, e ainda pressionou bastante o serviço do rival. Após abrir 3 a 0 com um quebra, voltou a aproveitar o break point para subir a 5 a 1 e fechar na sequência.

Precisando reagir, o atual bicampeão começou o segundo set mostrando que decolaria na partida ao abrir 40 a 0 no serviço. Permitiu que o rival chegasse ao break, mas se salvou com três serviços perfeitos para largar com 1 a 0. A seguir, novo 40 a 0, desta vez no serviço do britânico, que buscou o 40 iguais. Sem desistir, o espanhol quebrou após dupla falta.

Draper perdeu totalmente a concentração na partida com o crescimento assustador de Alcaraz e já não acertava mais nada. Sem sustos, o número 3 do mundo começou a se impor na parte física - o britânico parecia sentir problema na perna direita - e não teve trabalho para empatar a partida com um pneu: 6 a 0 em 30 minutos.

A definição veio no terceiro set. E o jogo voltou tenso, com chamadas erradas do árbitro e com Draper novamente pressionando o serviço de Alcaraz, quebrando para abrir 2 a 1 após polêmicas, desafios e reclamações de ambos os lados.

Em parcial com os dois tenistas jogando bem, o break na frente poderia ser decisivo para a queda do bicampeão. E Draper aumentou a pressão ao fazer 3 a 1 com linda passada e saque forte. Após subida na rede, marcou 4 a 2.

A Alcaraz não bastava mais confirmar os serviços, era necessário a devolução da quebra. Mas aconteceu o reverso. Draper voltou a aproveitar um break e ampliou para 5 a 2, precisando somente da confirmação do serviço para a inédita final.

Como não desiste jamais, Alcaraz conseguiu devolver uma quebra e diminuiu a desvantagem para 5 a 4. Draper estava pressionado no serviço e ainda tinha a torcida a favor do espanhol. Desta vez o britânico não se inibiu e fechou no primeiro match point, se garantindo na decisão e no Top 10 do ranking.