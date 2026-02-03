Capa Jornal Amazônia
Alexsander sofre ruptura de ligamento do joelho esquerdo e vira desfalque no Atlético-MG

O volante do Galo foi submetido a exames que confirmaram ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo

Estadão Conteúdo

O volante Alexsander se tornou desfalque no Atlético-MG após exames confirmarem uma ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

A informação foi divulgada pelo clube. O departamento médico vai adotar um tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico para o jogador.

O tempo estimado de retorno do atleta aos gramados não foi divulgado pelo Atlético-MG. A lesão ocorreu durante partida do Campeonato Mineiro.

Detalhes da lesão do volante

O lance que causou a lesão aconteceu na partida contra o Pouso Alegre, no último sábado. O jogo, válido pelo Campeonato Mineiro, terminou com vitória atleticana por 3 a 1.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, o atleta teve o pé preso no gramado e precisou ser retirado de maca do campo. Desde então, a situação do jogador era preocupante.

Situação do meio-campo do Galo

Além de Alexsander, o técnico Jorge Sampaoli atualmente conta com Alan Franco e Igor Gomes como volantes na equipe principal do Atlético-MG. Patrick é uma terceira opção, mas ainda não atuou na temporada.

Próximo desafio do Atlético-MG

Após estrear com um empate de 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV, o time mineiro retorna a campo nesta quarta-feira. A equipe busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa.

O desafio será contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O jogo é crucial para as ambições do Galo no início da competição nacional.

