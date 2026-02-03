Alexsander sofre ruptura de ligamento do joelho esquerdo e vira desfalque no Atlético-MG O volante do Galo foi submetido a exames que confirmaram ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo Estadão Conteúdo 03.02.26 11h57 O volante Alexsander se tornou desfalque no Atlético-MG após exames confirmarem uma ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A informação foi divulgada pelo clube. O departamento médico vai adotar um tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico para o jogador. O tempo estimado de retorno do atleta aos gramados não foi divulgado pelo Atlético-MG. A lesão ocorreu durante partida do Campeonato Mineiro. Detalhes da lesão do volante O lance que causou a lesão aconteceu na partida contra o Pouso Alegre, no último sábado. O jogo, válido pelo Campeonato Mineiro, terminou com vitória atleticana por 3 a 1. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o atleta teve o pé preso no gramado e precisou ser retirado de maca do campo. Desde então, a situação do jogador era preocupante. Situação do meio-campo do Galo Além de Alexsander, o técnico Jorge Sampaoli atualmente conta com Alan Franco e Igor Gomes como volantes na equipe principal do Atlético-MG. Patrick é uma terceira opção, mas ainda não atuou na temporada. Próximo desafio do Atlético-MG Após estrear com um empate de 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV, o time mineiro retorna a campo nesta quarta-feira. A equipe busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa. O desafio será contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O jogo é crucial para as ambições do Galo no início da competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Alexsander lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 Futebol Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio 03.02.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.02.26 7h00 FUTEBOL Presidente da Fifa avalia o fim da suspensão à Rússia e diz que Trump mereceu prêmio da paz Os clubes russos e a seleção nacional estão suspensos das competições organizadas pela entidade 03.02.26 10h03 Atacante teria recebido R$ 1,9 mi e é denunciado por fraude, manipulação e lavagem de dinheiro Segundo o promotor Manoel Figueiredo Antunes, o atleta solicitou ou aceitou receber valores para forçar cartões amarelos em duas partidas do Brasileirão. 02.02.26 20h27