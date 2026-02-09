Alexander faz tratamento com células-tronco no Atlético-MG para abreviar reabilitação de lesão Estadão Conteúdo 09.02.26 20h27 Peça importante do elenco do Atlético-MG, o volante Alexander foi submetido nesta segunda-feira a um tratamento ortobiológico, tática que usa células-tronco da própria pessoa para aceleração de recuperação de grave lesão. Há uma semana, diante do Pouso Alegre, o volante sofreu um entorse e acabou diagnosticado com ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mas o Atlético-MG optou por um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. Nesta segunda-feira, sob direção do médico Rodrigo Lasmar, o meio-campista foi submetido ao tratamento que utiliza células-tronco do próprio atleta, com aplicação direta na região da lesão. "O objetivo é estimular a cicatrização e acelerar o reparo tecidual, reduzindo o tempo de recuperação", explicou o Atlético-MG, satisfeito com o procedimento e confiante em ter o atleta de volta a campo o mais breve possível. "O tratamento foi um sucesso e transcorreu conforme o planejado. O atleta já inicia nesta terça-feira (10) a reabilitação na Cidade do Galo, sob supervisão do Departamento Médico", informou Rodrigo Lasmar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Alexander células-tronco lesão joelho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 Futebol FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 09.02.26 14h41 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00