Alex Sandro revela foco do Flamengo em duelo com Chelsea no Mundial de Clubes: 'Jogo diferente'

Com dois títulos acumulados no ano e no centro das atenções pela facilidade com que superou seus rivais no Campeonato Carioca, o Flamengo tem no Mundial de Clubes a sua prioridade para a temporada 2025. Integrante do Grupo D, o time rubro-negro tem no Chelsea, da Inglaterra, o mais temido adversário da chave. Um dos jogadores mais rodados do elenco e com experiência de anos no futebol europeu, o lateral-esquerdo Alex Sandro disse que o rival inglês já vem sendo analisado pelo técnico Filipe Luís.

"Sabemos que muitas coisas vão acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando, também mentalmente (contra o Chelsea). Vai ser um jogo diferente de todos aqueles a que estamos acostumados. Vamos fazer o nosso melhor e, antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe", afirmou o jogador de 34 anos em entrevista ao site da Fifa.

O jogador, que defendeu a Juventus por nove anos na Itália, e que também atuou em Portugal, disse que a competição vai ser um excelente teste para alguns atletas do elenco que nunca atuaram na Europa.

"Temos vários jogadores aqui (no clube) que ainda não vivenciaram jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles", comentou.

A distância que separa os grandes clubes da Europa do times de outros continentes, no entanto, não assusta o experiente jogador. "Aqui no Brasil se compara a qualidade com o que se joga na Europa. Realmente vai ser um grande teste, mas no elenco, todos estão bem empolgados", afirmou o jogador flamenguista.

Fã de futebol americano, Alex Sandro até tentou praticar a modalidade quando estava na Juventus. "Participei de alguns jogos na pré-temporada que fazíamos nos Estados Unidos, mas é muito difícil. A NFL não é para mim", disse. O Mundial de Clubes da Fifa, que neste ano vai apresentar um novo formato, vai ser realizado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O torneio vai contar com 32 equipes que foram divididas em oito grupos de quatro times. Além do Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo também vão estar competindo no torneio.