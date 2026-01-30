Alcaraz supera cãimbras e derrota Zverev na semifinal mais longa da história do Australian Open Estadão Conteúdo 30.01.26 9h32 Carlos Alcaraz venceu uma enorme batalha nesta sexta-feira, 30, e avançou para a final do Australian Open. O espanhol, número um do mundo, derrotou o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 7/6 (7-5), 6/7 (3-7), 6/7 (4-7) e 7/5. A partida teve 5h27 de duração. Foi a semifinal mais longa da história do Grand Slam australiano, superando o duelo entre Rafael Nadal e Fernando Verdasco. Carlos Alcaraz irá decidir o Australian Open pela primeira vez na carreira. Alcaraz e Zverev fizeram uma partida espetacular, marcada por drama, revolta e superação. O espanhol sentiu cãimbras musculares e chegou a vomitar durante o jogo da semifinal. Carlos Alcaraz precisou receber atendimento médico e atuou no sacrifício a partir do terceiro set. Alexander Zverev, inclusive, reclamou do atendimento médico pelo qual passou o adversário. O alemão alegou que quadros de cãimbras não devem receber o atendimento dos profissionais de saúde. "Não é possível que vocês estejam permitindo que ele receba atendimento por câimbras. Ele não está lesionado. Sempre assim, vocês protegendo esses dois caras (Alcaraz e Sinner)", disparou Zverev ao fiscal na quadra. Carlos Alcaraz foi superior nos dois primeiros sets, apesar do duelo equilibrado. Fechou a primeira parcial em 6-4 e a segunda no tie-break. A partir do terceiro set, o espanhol passou a sofrer com os problemas físicos. Ainda assim, lutou muito em quadra. Mas Zverev foi mais competente nos momentos decisivos e ganhou dois tie-breaks em sequência. Zverev abriu o quinto set com uma quebra de serviço. O alemão teve a chance de sacar para o jogo em 5 a 4. Mas Alcaraz reagiu de forma incrível. Quebrou o serviço de Zverev, virou o duelo e conseguiu uma vitória épica por 7 a 5. "Foi uma das partidas mais duras da minha carreira. Sempre digo que a chave está em acreditar e seguir. Eu coloquei meu coração nessa partida. Estou orgulhoso de mim mesmo por como lutei e pelo que consegui levantar no quinto set", afirmou Alcaraz. "Não sei como consegui, o tênis é um esporte que às vezes é cruel, outras vezes maravilhoso", complementou Alcaraz a Eurosport. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open Alcaraz Zverev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40