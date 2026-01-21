Capa Jornal Amazônia
Alcaraz leva susto mas garante vitória no Australian Open; Sabalenka também avança

Em busca do seu primeiro troféu do Australian Open, Alcaraz vai enfrentar o francês Corentin Moutet na terceira rodada

Redação O Liberal com informações da AE

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka garantiram suas vagas na próxima fase do Australian Open. Alcaraz, líder da ATP, enfrentou Yannick Hanfmann e venceu por 3 sets a 0, após um primeiro set disputado. Sabalenka, bicampeã, superou Zhuoxuan Bai em sets diretos.

O espanhol Alcaraz (1º do ranking) enfrentou Hanfmann (102º) e fechou o confronto com parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 6/2. Ele buscou seu primeiro troféu do torneio.

Alcaraz enfrentará o francês Corentin Moutet na terceira rodada. Moutet avançou após a desistência do americano Michael Zheng, quando vencia a partida por 3/6, 6/1 e 2/0.

O jogo de Alcaraz no Australian Open

Hanfmann iniciou a partida de forma agressiva e abriu vantagem de 3 a 1 no primeiro set. O espanhol reagiu, equilibrou a disputa e levou a definição para o tiebreak.

No tiebreak, Alcaraz conquistou a vitória por 7/4. Após o susto inicial, o líder do ranking dominou as duas parciais seguintes.

A força do saque de Alcaraz resultou em 11 pontos de aces. Ele encerrou a partida com 41 bolas vencedoras, contra 28 de Hanfmann, garantindo o triunfo.

Sabalenka avança sem dificuldade

Bicampeã do Australian Open, Aryna Sabalenka despachou a chinesa Zhuoxuan Bai em 1h12 minutos. O resultado positivo veio em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1.

Na próxima fase, a belarrussa Sabalenka enfrentará a austríaca Anastasia Potapova. Potapova venceu Emma Raducanu por 2 sets a 0.

Sabalenka dominou a rival na primeira parcial e abriu vantagem de 5 a 0. Ela fechou o set em 6/3, mesmo após uma tímida reação da chinesa.

No segundo set, Sabalenka impôs um ritmo forte. Ela converteu quatro aces, enquanto a adversária obteve dois. A tenista contabilizou 24 bolas vencedoras, contra 11 de Bai.

