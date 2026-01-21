Alcaraz leva susto mas garante vitória no Australian Open; Sabalenka também avança Em busca do seu primeiro troféu do Australian Open, Alcaraz vai enfrentar o francês Corentin Moutet na terceira rodada Redação O Liberal com informações da AE 21.01.26 9h32 Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka garantiram suas vagas na próxima fase do Australian Open. Alcaraz, líder da ATP, enfrentou Yannick Hanfmann e venceu por 3 sets a 0, após um primeiro set disputado. Sabalenka, bicampeã, superou Zhuoxuan Bai em sets diretos. O espanhol Alcaraz (1º do ranking) enfrentou Hanfmann (102º) e fechou o confronto com parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 6/2. Ele buscou seu primeiro troféu do torneio. Alcaraz enfrentará o francês Corentin Moutet na terceira rodada. Moutet avançou após a desistência do americano Michael Zheng, quando vencia a partida por 3/6, 6/1 e 2/0. O jogo de Alcaraz no Australian Open Hanfmann iniciou a partida de forma agressiva e abriu vantagem de 3 a 1 no primeiro set. O espanhol reagiu, equilibrou a disputa e levou a definição para o tiebreak. No tiebreak, Alcaraz conquistou a vitória por 7/4. Após o susto inicial, o líder do ranking dominou as duas parciais seguintes. A força do saque de Alcaraz resultou em 11 pontos de aces. Ele encerrou a partida com 41 bolas vencedoras, contra 28 de Hanfmann, garantindo o triunfo. Sabalenka avança sem dificuldade Bicampeã do Australian Open, Aryna Sabalenka despachou a chinesa Zhuoxuan Bai em 1h12 minutos. O resultado positivo veio em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1. Na próxima fase, a belarrussa Sabalenka enfrentará a austríaca Anastasia Potapova. Potapova venceu Emma Raducanu por 2 sets a 0. Sabalenka dominou a rival na primeira parcial e abriu vantagem de 5 a 0. Ela fechou o set em 6/3, mesmo após uma tímida reação da chinesa. No segundo set, Sabalenka impôs um ritmo forte. Ela converteu quatro aces, enquanto a adversária obteve dois. A tenista contabilizou 24 bolas vencedoras, contra 11 de Bai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Austrália Open Alcaraz Sabalenka COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52