Alcaraz confirma favoritismo no Australian Open, vai à semifinal e encara Zverev Espanhol busca o seu primeiro Grand Slam australiano Redação O Liberal com informações da AE 27.01.26 9h18 O líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz, garantiu vaga na semifinal do Australian Open pela primeira vez na carreira. A classificação foi confirmada na manhã desta terça-feira, após vencer o australiano Alex De Minaur (6º) por 3 sets a 0. Alcaraz superou De Minaur com parciais de 7/5, 6/2 e 6/1. A partida durou pouco mais de 2 horas e 18 minutos na Rod Laver Arena. Na próxima fase, ele enfrentará o alemão Alexander Zverev. Em busca de seu primeiro Grand Slam australiano, Alcaraz teve um primeiro set disputado. Ele obteve uma quebra logo no início, mas o rival anfitrião reagiu no quinto game, equilibrando a disputa inicial. Alcaraz domina sets seguintes; Zverev avança em batalha A definição do primeiro set veio no 12º game, quando Alex De Minaur não confirmou seu serviço e Carlos Alcaraz fechou em 7/5. Mais focado, o espanhol voltou à quadra concentrando o jogo no seu saque e na variação de golpes para desgastar o adversário. O australiano não conseguiu frear a intensidade, sofrendo duas quebras e perdendo o segundo set por 6/2. O terceiro set novamente teve controle de Alcaraz. Ele impôs seu ritmo em quadra, obteve uma quebra no terceiro game e abriu vantagem de 3 a 0. Mantendo o ritmo, não deu chances de reação a De Minaur, que não confirmou seu serviço no sexto game. Com a vantagem de 5 a 1, o espanhol sacou para fechar a partida em 6/1, garantindo sua vaga na semifinal do Australian Open. Na outra chave, o alemão Alexander Zverev superou o americano Learner Tien (29º) em uma batalha de 3h13 de duração. A vitória foi por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (7/5), 6/1 e 7/6 (7/3). O resultado garantiu Zverev na semifinal da competição australiana. O atual número 3 do mundo disputará uma semifinal pela décima vez, considerando suas participações nos quatro principais torneios do circuito internacional. O primeiro set deu a impressão de uma missão fácil para o alemão, que fechou em 6/3. Contudo, o segundo set foi diferente, com Zverev vendo erros não forçados subirem de 4 para 12 e a disputa indo para o tiebreak, onde Tien empatou o confronto. A igualdade alertou Zverev. No terceiro set, ele teve domínio total e fechou a disputa em 6/1. O equilíbrio retornou na quarta parcial, levando novamente a partida para o tiebreak. O alemão levou a melhor, abrindo seis pontos de vantagem e encerrando o duelo com um 7/3, confirmando sua presença na semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open Alcaraz Zverev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 27.01.26 10h37 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00