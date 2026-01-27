Alcaraz confirma favoritismo no Australian Open, vai à semifinal e encara Zverev

O líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz, garantiu vaga na semifinal do Australian Open pela primeira vez na carreira. A classificação foi confirmada na manhã desta terça-feira, após vencer o australiano Alex De Minaur (6º) por 3 sets a 0.

Alcaraz superou De Minaur com parciais de 7/5, 6/2 e 6/1. A partida durou pouco mais de 2 horas e 18 minutos na Rod Laver Arena. Na próxima fase, ele enfrentará o alemão Alexander Zverev.

Em busca de seu primeiro Grand Slam australiano, Alcaraz teve um primeiro set disputado. Ele obteve uma quebra logo no início, mas o rival anfitrião reagiu no quinto game, equilibrando a disputa inicial.

Alcaraz domina sets seguintes; Zverev avança em batalha

A definição do primeiro set veio no 12º game, quando Alex De Minaur não confirmou seu serviço e Carlos Alcaraz fechou em 7/5. Mais focado, o espanhol voltou à quadra concentrando o jogo no seu saque e na variação de golpes para desgastar o adversário. O australiano não conseguiu frear a intensidade, sofrendo duas quebras e perdendo o segundo set por 6/2.

O terceiro set novamente teve controle de Alcaraz. Ele impôs seu ritmo em quadra, obteve uma quebra no terceiro game e abriu vantagem de 3 a 0. Mantendo o ritmo, não deu chances de reação a De Minaur, que não confirmou seu serviço no sexto game. Com a vantagem de 5 a 1, o espanhol sacou para fechar a partida em 6/1, garantindo sua vaga na semifinal do Australian Open.

Na outra chave, o alemão Alexander Zverev superou o americano Learner Tien (29º) em uma batalha de 3h13 de duração. A vitória foi por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (7/5), 6/1 e 7/6 (7/3). O resultado garantiu Zverev na semifinal da competição australiana.

O atual número 3 do mundo disputará uma semifinal pela décima vez, considerando suas participações nos quatro principais torneios do circuito internacional. O primeiro set deu a impressão de uma missão fácil para o alemão, que fechou em 6/3. Contudo, o segundo set foi diferente, com Zverev vendo erros não forçados subirem de 4 para 12 e a disputa indo para o tiebreak, onde Tien empatou o confronto.

A igualdade alertou Zverev. No terceiro set, ele teve domínio total e fechou a disputa em 6/1. O equilíbrio retornou na quarta parcial, levando novamente a partida para o tiebreak. O alemão levou a melhor, abrindo seis pontos de vantagem e encerrando o duelo com um 7/3, confirmando sua presença na semifinal.