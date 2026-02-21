Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alcaraz arrasa o 40º do mundo em 50 minutos na final e conquista título de Doha

Estadão Conteúdo

Apenas 20 dias depois de se tornar o mais jovem tenista da história a conquistar os quatro Grand Slams, o espanhol Carlos Alcaraz registrou outra grande performance neste sábado. O líder do ranking mundial precisou de apenas 50 minutos para derrotar o francês Arthur Fils por 6/2 e 6/1 na final do ATP 500 de Doha e conquistar o título.

"Vim faminto por mais neste ano", afirmou Alcaraz, que foi eliminado nas quartas de final de Doha em 2025. "Depois de todo torneio, precisamos almejar novos objetivos. Estou realmente feliz e orgulhoso pelo que eu fiz, com a minha equipe, dentro e fora de casa."

"Está sendo um início de ano incrível, mas não foi fácil", afirmou o espanhol de 22 anos após o segundo título em dois torneios em 2026. "Tive que ser forte mentalmente e estou jogando muito bem. Estou muito feliz pela semana. Este troféu significa muito para mim", completou ele.

Foi o nono título de um ATP 500 de Alcaraz, que empata em número de conquistas com o britânico Andy Murray. Desde que esta categoria de torneio foi criada, em 2009, apenas Roger Federer (16), Rafael Nadal (15) e Novak Djokovic (14) foram campeões mais vezes do que ele.

Em sua primeira final desde o título de Tóquio em 2024, Fils vai escalar 7 posições e aparecer como 33º no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na segunda-feira. O francês, que já foi 14º do mundo, disputa agora o ATP 500 de Dubai, onde ele reencontra Jiri Lehecka, rival das quartas em Doha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz

Arthur Fils
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias?

Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube.

21.02.26 17h23

ESPORTE

Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas

Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões

21.02.26 15h19

ufc

No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação

Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos

21.02.26 9h00

presentes

Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo

Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube

20.02.26 16h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

21.02.26 7h00

decisão judicial

Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube

O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas

21.02.26 17h02

ESPORTE

Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas

Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões

21.02.26 15h19

Futebol

Crise no Paysandu: Entenda as diferenças entre Recuperação Judicial e RCE

RCE foi usado pelo Remo para quitar as dívidas trabalhistas em 2023.

21.02.26 17h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda