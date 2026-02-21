Alcaraz arrasa o 40º do mundo em 50 minutos na final e conquista título de Doha

Apenas 20 dias depois de se tornar o mais jovem tenista da história a conquistar os quatro Grand Slams, o espanhol Carlos Alcaraz registrou outra grande performance neste sábado. O líder do ranking mundial precisou de apenas 50 minutos para derrotar o francês Arthur Fils por 6/2 e 6/1 na final do ATP 500 de Doha e conquistar o título.

"Vim faminto por mais neste ano", afirmou Alcaraz, que foi eliminado nas quartas de final de Doha em 2025. "Depois de todo torneio, precisamos almejar novos objetivos. Estou realmente feliz e orgulhoso pelo que eu fiz, com a minha equipe, dentro e fora de casa."

"Está sendo um início de ano incrível, mas não foi fácil", afirmou o espanhol de 22 anos após o segundo título em dois torneios em 2026. "Tive que ser forte mentalmente e estou jogando muito bem. Estou muito feliz pela semana. Este troféu significa muito para mim", completou ele.

Foi o nono título de um ATP 500 de Alcaraz, que empata em número de conquistas com o britânico Andy Murray. Desde que esta categoria de torneio foi criada, em 2009, apenas Roger Federer (16), Rafael Nadal (15) e Novak Djokovic (14) foram campeões mais vezes do que ele.

Em sua primeira final desde o título de Tóquio em 2024, Fils vai escalar 7 posições e aparecer como 33º no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na segunda-feira. O francês, que já foi 14º do mundo, disputa agora o ATP 500 de Dubai, onde ele reencontra Jiri Lehecka, rival das quartas em Doha.