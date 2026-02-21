Alcaraz arrasa o 40º do mundo em 50 minutos na final e conquista título de Doha Estadão Conteúdo 21.02.26 18h17 Apenas 20 dias depois de se tornar o mais jovem tenista da história a conquistar os quatro Grand Slams, o espanhol Carlos Alcaraz registrou outra grande performance neste sábado. O líder do ranking mundial precisou de apenas 50 minutos para derrotar o francês Arthur Fils por 6/2 e 6/1 na final do ATP 500 de Doha e conquistar o título. "Vim faminto por mais neste ano", afirmou Alcaraz, que foi eliminado nas quartas de final de Doha em 2025. "Depois de todo torneio, precisamos almejar novos objetivos. Estou realmente feliz e orgulhoso pelo que eu fiz, com a minha equipe, dentro e fora de casa." "Está sendo um início de ano incrível, mas não foi fácil", afirmou o espanhol de 22 anos após o segundo título em dois torneios em 2026. "Tive que ser forte mentalmente e estou jogando muito bem. Estou muito feliz pela semana. Este troféu significa muito para mim", completou ele. Foi o nono título de um ATP 500 de Alcaraz, que empata em número de conquistas com o britânico Andy Murray. Desde que esta categoria de torneio foi criada, em 2009, apenas Roger Federer (16), Rafael Nadal (15) e Novak Djokovic (14) foram campeões mais vezes do que ele. Em sua primeira final desde o título de Tóquio em 2024, Fils vai escalar 7 posições e aparecer como 33º no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na segunda-feira. O francês, que já foi 14º do mundo, disputa agora o ATP 500 de Dubai, onde ele reencontra Jiri Lehecka, rival das quartas em Doha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 de Doha Carlos Alcaraz Arthur Fils COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 Futebol Crise no Paysandu: Entenda as diferenças entre Recuperação Judicial e RCE RCE foi usado pelo Remo para quitar as dívidas trabalhistas em 2023. 21.02.26 17h41