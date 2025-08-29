Alcaraz arrasa italiano, vai às oitavas do US Open e supera marca de Djokovic Aos 22 anos e três meses, o número dois do mundo se tornou o quarto mais jovem da Era Aberta Estadão Conteúdo 29.08.25 14h43 Carlos Alcaraz (Reprodução / Instagram @carlitosalcarazz) Com direito a um "pneu", Carlos Alcaraz se garantiu nas oitavas de final do US Open nesta sexta-feira. O espanhol avançou ao arrasar o italiano Luciano Darderi, 34º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/0, em apenas 1h44min, em Nova York. Seu próximo adversário ainda não foi definido. Com o resultado, Alcaraz superou uma marca de Novak Djokovic. Aos 22 anos e três meses, o número dois do mundo se tornou o quarto mais jovem da Era Aberta, iniciada em 1968, a atingir 80 vitórias em torneios de Grand Slam. A sua frente estão o alemão Boris Becker (22 anos e um mês), o sueco Bjorn Borg (22 anos e dois meses) e o compatriota Rafael Nadal (22 anos e dois meses). Somente no US Open, onde foi campeão em 2022, o vice-líder do ranking alcançou sua 20ª vitória e se tornou o quinto nascido desde 1990 a obter 20 vitórias em três ou mais Grand Slams, após o búlgaro Grigor Dimitrov, o italiano Jannik Sinner, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev. O próximo adversário do espanhol sairá do duelo francês entre Benjamin Bonzi, algoz do russo Daniil Medvedev na estreia, e Arthur Rinderknech. Ainda sem perder sets em Nova York, Alcaraz foi superior a Darderi em todos os números e estatísticas da partida. Disparou mais aces (9 a 5), cometeu apenas uma dupla falta (contra oito do rival), disparou 31 bolas vencedoras (Darderi anotou 12) e cometeu apenas 12 erros não forçados, metade das falhas do italiano. Além disso, o espanhol obteve sete quebras de saque, em 18 oportunidades, e perdeu o serviço apenas uma vez, em três chances cedidas ao adversário. Neste US Open, Alcaraz não busca apenas o seu sexto título de Major na carreira, após ser vice-campeão em Wimbledon. Ele tenta recuperar o topo do ranking, ocupado atualmente por Sinner. Para tanto, precisa torcer por uma queda precoce do italiano ou chegar ao título. Em outro resultado do dia, o checo Jiri Lehecka também se garantiu nas oitavas de final ao superar o belga Raphael Collignon por triplo 6/4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Alcaraz Darderi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40