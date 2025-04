Águia de Marabá lamenta morte de ex-jogador do clube e do Remo: 'Perda irreparável'

O Águia de Marabá lamentou a morte do ex-jogador de futebol Thiago Marabá, ex-Azulão e Remo. O ex-atleta faleceu na noite da última segunda-feira (31), após sofrer um acidente de moto na cidade de Marabá, no sudeste paraense.

Por meio de um comunicado, o clube e uma instituição parceira, que atua com projetos sociais voltados para crianças, destacaram o trabalho do ex-jogador na escolinha de futebol e expressaram solidariedade aos familiares e amigos de Thiago.

"Thiago fez parte da nossa equipe, ensinando crianças a jogar futebol com o intuito de formar cidadãos, sempre demonstrando comprometimento e profissionalismo. Sua dedicação e amizade deixarão uma marca eterna em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, expressando nossas mais sinceras condolências e oferecendo todo o nosso apoio", destacou a nota.

"Que Thiago descanse em paz e que seus entes queridos encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável", concluiu.

Após se aposentar dos gramados, o ex-atleta de 38 anos atuava como professor na escolinha de futebol da qual o Azulão é parceiro. No local, o ex-jogador se dedicava a ensinar crianças e desenvolver novos atletas.

De acordo com as informações, Thiago Marabá sofreu um acidente na Folha 8, no Núcleo Nova Marabá, na cidade de Marabá, na noite da última segunda-feira (31). O ex-jogador estava em uma moto quando atingiu um quebra-molas. Ele caiu e bateu a cabeça, o que provocou uma grande perda de sangue.

Thiago foi encaminhado para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas não resistiu e faleceu.

O ex-jogador fez carreira no Águia de Marabá, passou por clubes como Remo, River-PI, Picos e Flamengo-PI, entre outros, tanto nacionais quanto regionais.