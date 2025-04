Águia de Marabá recebe o GAS-RR e inicia campanha na Série D 2025

O Águia de Marabá inicia sua caminhada rumo ao sonhado acesso à Série C neste domingo (20). Campeã da Copa Grão-Pará, a equipe marabaense recebe o GAS-RR pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira.

O Azulão está embalado pela conquista da Copa Grão-Pará, que garantiu à equipe uma vaga na Copa do Brasil de 2026. O título foi conquista em cima da Tuna Luso, também adversária no Campeonato Brasileiro.

Com isso, o clube tentará fazer uma campanha melhor do que a realizada em 2024, quando o time ficou em último lugar do Grupo B.

Assim, para a Série D, o clube anunciou alguns reforços: o zagueiro David Cruz e o atacante Wander, que foram campeões paraenses pelo time em 2023, e o atacante Fidel, que defendeu o Cametá no último Parazão.

Do outro lado, o GAS também está focado em fazer uma boa campanha na Série D. O Leão Dourado conquistou o bicampeonato roraimense e chega com expectativas altas para a disputa do campeonato.

Para a estreia, o time comandado pelo paraense Emerson Almeida, ex-Tuna, poderá contar com o recém-chegado Flávio, centroavante que deve substituir João Victor, que está lesionado.

Disputa

Águia e GAS estão no Grupo A, ao lado de Independência-AC, Humaitá-AC, Manaus-AM, Manauara-AM, Tuna Luso e Trem-AP. Os dois mais bem colocados avançam para a segunda fase.

Agenda

Águia de Marabá e GAS-RR se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Zinho de Oliveira, às 17h. O duelo marca as estreias das equipes na Série D de 2025.