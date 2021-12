Agora é oficial! Anderson Uchôa é contratado pelo Remo

O Clube do Remo anunciou, na noite deste domingo (19), a renovação do volante Anderson Uchôa para 2022. "Mais um renovado! O volante Anderson Uchôa está fechado com o Leão para 2022!"

O clube pontuou que Uchôa foi um dos grandes destaques do Remo na temporada, com alto rendimento no meio de campo.