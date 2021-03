Agenda 2020+5 é aprovada com unanimidade pelo COI e promove Jogos sustentáveis e esportes virtuais

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou, por unanimidade, a Agenda 2020+5, documento com propostas para os próximos cinco anos de mandato de Thomas Bach. A lista apresentou quinze itens, e incluía Jogos sustentáveis, atletas limpos do doping e incentivos à prática de esportes virtuais.

A Agenda 2020+5 chega ao mundo sete anos após Thomas Bach aprovar a Agenda 2020, em 2014. A primeira proposta trouxe a promoção de medidas como a igualdade de gênero e a proposta de apresentar transparência dentro do COI.

Desta vez, Bach propôs Jogos sustentáveis por conta da pandemia de Covid-19 e a crise econômica que o coronavírus trouxe ao mundo. O Comitê Olímpico Internacional colocou tal questão com um pilar do documento apresentado no último dia do 137º Congresso do Comitê Executivo.

- Mesmo que tivermos superado a crise de saúde vamos enfrentar consequências sociais, financeiras e políticas. E como líderes precisamos nos preparar para este novo mundo. Precisamos de uma visão de como este novo mundo será - disse Bach.

O 137º Congresso do Comitê Executivo e a Agenda 2020+5 também chegam com uma inclusão do público jovem ao abrir espaço para os esportes virtuais. Após a inclusão de esportes como skate, surf, escalada e break dance, o sinal positivo ao mundo virtual passa a incluir a comunidade gamer.

