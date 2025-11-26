'AeroFla': ônibus é 'engolido' por maré de torcedores antes de viagem a Lima O 'AeroFla' é conhecida pela celebração dos flamenguistas antes de viagens para a disputa de partidas decisivas Estadão Conteúdo 26.11.25 21h08 A torcida do Flamengo fez festa nesta quarta-feira antes do embarque da delegação que viaja para Lima, capital do Peru, onde o clube vai enfrentar o Palmeiras no sábado, pela decisão da Libertadores. O 'AeroFla', como é conhecida a celebração dos flamenguistas antes de viagens para a disputa de partidas decisivas, marcou a despedida dos jogadores com os torcedores rubro-negros. Com direito a bandeirões e fogos de artifício, a festa parou diversas ruas do Rio de Janeiro e mobilizou uma multidão. No entanto, o AeroFla terminou em confusão. Em certo momento, torcedores chegaram subiram no ônibus que levava o elenco para o Aeroporto do Galeão, entraram no veículo pelo teto e tiraram fotos com alguns jogadores, como o zagueiro Léo Pereira e o atacante Luiz Araújo. Após a chegada do ônibus no aeroporto, a Polícia Militar tentou dispersar a multidão de torcedores. Em seguida, foram atiradas balas de borracha e bombas de efeito moral, além de gás lacrimogênio, o que causou uma correria. Nesta quarta-feira, o clube divulgou a lista relacionados para a grande decisão continental. Mesmo em tratamentos de lesões, os nomes do atacante Pedro e do zagueiro Léo Ortiz, e de Gonzalo Plata, suspenso, apareceram no grupo de jogadores selecionados pelo técnico Filipe Luís para a partida. A grande decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras será disputada no Estádio Monumental de Lima e vai definir o primeiro brasileiro a conquistar a América por quatro vezes. A bola vai rolar a partir das 18h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo embarque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14