Adriano Imperador vende mansão por valor milionário e se muda para hotel de luxo no Rio

Nem cavalo aguenta. O ex-atacante Adriano Imperador está de saída de sua mansão e está morando em um hotel de luxo, segundo o Extra. O ídolo da Seleção teria negociado seu casarão por R$ 9 milhões e só tirou troféus e itens pessoais da casa onde residia no Rio de Janeiro. Com a mudança, ele resolveu se alocar em um hotel e está morando na suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, onde desembolsará cerca de R$ 80 mil por mês.+ Veja a tabela da Copa do Brasil 2021

As diárias da suíte principal do badalado hotel somatizam diariamente uma bagatela de R$ 2,7 mil. O espaço tem 145 m², com sala de estar e de jantar, cozinha gourmet, closet independente, banheiro espaçoso com banheira de imersão, TV e chuveiro separados, e varanda ampla com uma invejável vista para o mar.

A escolha de Adriano foi se manter hospedado ao invés de alugar algum apartamento. Segundo o portal, a ideia do astro de Flamengo e Internazionale é procurar uma nova casa enquanto está no hotel, que fica na Barra da Tijuca. Ele tomou essa decisão para poder fazer suas "resenhas" com amigos até a madrugada, sem incomodar vizinhos.

O ex-atacante estaria se encontrando às escondidas há algumas semanas com a ex-noiva, Victoria Moreira, na suíte. A estudante de Medicina, que se tornou blogueira após o relacionamento com o Imperador, fez vários ensaios no local. Em busca de uma casa nova, Adriano ainda teria se surpreendido com uma pedida de R$ 17 milhões por uma mansão que ele havia gostado.