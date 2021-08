Acompanhe a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Realizada na noite desta terça-feira (24) - horário de Tóquio, Japão -, a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio ocorre no Estádio Nacional do Japão. O evento não terá público presencial e marca o início das competições, que vão até 5 de setembro. A TV Brasil - emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio - e a Agência Brasil acompanharão o evento com reportagens, comentários, quadro de medalhas e notícias sobre as modalidades e atletas brasileiros.