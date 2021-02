Abre o olho, Renato! Grêmio levou gol nos últimos sete jogos

Na última segunda-feira, o Grêmio foi até o Engenhão e conseguiu uma excelente vitória em cima do Botafogo, onde deixou o Tricolor perto de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.

Porém, na coletiva, o técnico Renato Gaúcho fez um alerta sobre os erros do sistema defensivo, que apresentou falhas e levou dois gols.

Para entender um pouco mais a preocupação de Portaluppi, basta pegar os números do Tricolor nos confrontos recentes. A última vez que o Grêmio não foi vazado aconteceu no dia 9 de janeiro, quando empatou sem gols com o Fortaleza.

Nos últimos sete duelos, a equipe do Rio Grande do Sul levou 14 gols, número considerado alto para quem ainda precisa ajustar o time que vai disputar a final da Copa do Brasil.