Abel reconhece superioridade do Flamengo e diz que faltou 'coragem e ousadia' ao Palmeiras Estadão Conteúdo 29.11.25 22h43 O técnico Abel Ferreira reconheceu que o Palmeiras não conseguir fazer uma boa apresentação na final da Libertadores diante do Flamengo, neste sábado, em Lima, no Peru. O time rubro-negro venceu por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer quatro vezes a competição da Conmebol. Para o treinador palmeirense, a derrota pode ser explicada pela falta de experiência do elenco em comparação ao rival. "Não vou justificar muito. Vou apenas dizer que nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com esse momento de tensão que é uma final. Hoje a experiência ganhou à irreverência e foram melhores. Apesar de o jogo ter decidido no detalhe, nosso adversário foi melhor do que o Palmeiras", iniciou. "Vou ser sincero. Apesar de termos uma equipe jovem, nos faltou um 'cadinho' de coragem e ousadia", completou. Abel voltou a bater na tecla da experiência do elenco rubro-negro ao comentar o momento em foi consolar Vitor Roque após o apito final. "Acho que são equipes que estão em momentos diferentes. O Palmeiras está com uma equipe em crescimento. O Flamengo está com uma equipe muito madura. Entendo todas as críticas por não conseguirmos fazer o jogo que queríamos. Fica a experiência de uma equipe que foi construída ao longo do ano. Esses últimos dois meses foram muito duros para nós" Após reclamar com a arbitragem no primeiro tempo, o treinador do Palmeiras evitou comentar o lance polêmico envolvendo Pulgar em Bruno Fuchs, em que os jogadores do time alviverde pediram cartão vermelho. "Um lance muito duvidoso, no início do jogo (possível expulsão de Pulgar). Mas, enfim, seguimos. O Flamengo foi melhor e ponto final." Com o Brasileirão em risco, o treinador também rebateu críticas pelo momento ruim do time na reta final da temporada. "No futebol ninguém perde sozinho. Felizmente a cultura do clube que sou treinador é muito diferente. Ou o Zubeldía agora é muito bom e era muito ruim? Eu não só avaliado só pelos resultados. Porque se fosse avaliado só pelo resultado de hoje teria de ir embora", disse. "Quem está dentro do clube avalia os resultados, os processos, inovação, construção do elenco, venda de jogadores, conquista de títulos. É um somatório. Senão quando eu tivesse perdido teriam de trocar o treinador ou quando tive a oportunidade de sair teria saído", finalizou. Vice-campeão da Libertadores, o Palmeiras retorna ao Brasil para as duas rodadas finais do Brasileirão. Na quarta, encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte, precisando vencer e torcer para uma derrota do Flamengo, que pega o Ceará, no Maracanã, para seguir com chances de título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 