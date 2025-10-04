Abel gabarita 'desafio do travessão' e faz Palmeiras provocar Ceni: 'Ligação direta, patrão?'

Abel Ferreira deu um show de habilidade na Academia de Futebol do Palmeiras, nesta sexta-feira. O técnico simplesmente gabaritou o "desafio do travessão", após acertar a bola na baliza por três vezes em sequência, e foi flagrado por uma câmera localizada no centro de treinamento.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Palmeiras publicou o vídeo e aproveitou para provocar Rogério Ceni, que, no último domingo, criticou o futebol praticado pela equipe treinada pelo português, ao dizer que o time palmeirense só joga com ligação direta. "Ligação direta, patrão? Temos", publicou o perfil do Palmeiras no X.

A polêmica resposta de Ceni veio depois de Abel criticar as condições do gramado da Arena Fonte Nova, onde o Palmeiras foi derrotado pelo Bahia. No início da semana, o diretor de futebol do clube paulista, Anderson Barros, chegou a dizer que a postura do técnico baiano era antiética.

Já na quarta-feira, após a vitória em casa contra o Vasco, Abel evitou comentar a declaração do ex-goleiro e afirmou ter respeito e admiração pelo trabalho dele como comandante técnico.

As atenções do Palmeiras de Abel Ferreira agora voltam para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Morumbis.