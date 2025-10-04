Abel gabarita 'desafio do travessão' e faz Palmeiras provocar Ceni: 'Ligação direta, patrão?' Estadão Conteúdo 04.10.25 9h03 Abel Ferreira deu um show de habilidade na Academia de Futebol do Palmeiras, nesta sexta-feira. O técnico simplesmente gabaritou o "desafio do travessão", após acertar a bola na baliza por três vezes em sequência, e foi flagrado por uma câmera localizada no centro de treinamento. Nas redes sociais, o perfil oficial do Palmeiras publicou o vídeo e aproveitou para provocar Rogério Ceni, que, no último domingo, criticou o futebol praticado pela equipe treinada pelo português, ao dizer que o time palmeirense só joga com ligação direta. "Ligação direta, patrão? Temos", publicou o perfil do Palmeiras no X. A polêmica resposta de Ceni veio depois de Abel criticar as condições do gramado da Arena Fonte Nova, onde o Palmeiras foi derrotado pelo Bahia. No início da semana, o diretor de futebol do clube paulista, Anderson Barros, chegou a dizer que a postura do técnico baiano era antiética. Já na quarta-feira, após a vitória em casa contra o Vasco, Abel evitou comentar a declaração do ex-goleiro e afirmou ter respeito e admiração pelo trabalho dele como comandante técnico. As atenções do Palmeiras de Abel Ferreira agora voltam para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Morumbis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Abel Ferreira Rogério Ceni COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono' 03.10.25 22h12 Segundinha Segundinha: Cametá vence São Francisco no primeiro jogo da final e põe uma mão no título Campeão do Parazão de 2012, Mapará Elétrico pode conquistar um título inédito 13.11.22 16h06