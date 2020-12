Abel Ferreira retorna ao Palmeiras em reapresentação do elenco na Academia de Futebol

Como já virou rotina no Palmeiras desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do clube, o domingo pós-jogo foi de atividade na Academia de Futebol. Menos de 14 horas após vencer o Bahia pelo Brasileirão, o elenco se reapresentou nesta manhã (13) no CT, já para se preparar para o decisivo duelo diante do Libertad, na próxima terça-feira (15).

E a grande novidade do treino foi o retorno de Abel Ferreira, que comandou a atividade com os reservas no gramado, após passar por mais de 10 dias isolado em um hotel da capital paulista, recuperando-se da infecção do coronavírus.

Depois de assistir a três jogos do Verdão à distância, o português deve estar no banco de reservas para o duelo de volta das quartas de finais da Libertadores 2020, no Allianz Parque.

Marcos Rocha, Alan Empereur, Gabriel Silva, Gustavo Scarpa e Luan, que atuaram por menos de 45 minutos diante do tricolor baiano, participaram sem restrições da atividade ao lado dos reservas do Verdão. Zé Rafael, Danilo e Gabriel Veron, que não participaram da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, também apareceram no gramado e devem voltar ao time titular alviverde diante do time paraguaio.

Lucas Lima também treinou, mas suspenso pelo cartão vermelho sofrido em Assunção, está fora do próximo e decisivo compromisso alviverde.

Abel Ferreira terá somente mais um treino para preparar e definir a equipe que entra em campo na terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, para decidir a vaga rumo às semifinais da Copa Libertadores 2020.