Abel Ferreira reflete sobre instabilidade dos treinadores no Brasil: ‘Não é para amadores’ "É uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Se eu ganhei duas Libertadores, sou o melhor do mundo. Se não ganhei, nada sou o pior do mundo", disse. Estadão Conteúdo 03.03.26 16h12 Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco / Palmeiras) O cenário de instabilidade para treinadores no Brasil foi assunto da coletiva de imprensa da final do Paulistão, nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), poucas horas após a surpreendente demissão de Filipe Luís do Flamengo. Técnico do Palmeiras, que disputa o título com o Novorizontino, Abel Ferreira refletiu sobre o extremismo do futebol brasileiro na hora de avaliar trabalhos. "O Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais, ainda bem que não somos todos iguais, não temos que pensar o mesmo. Falo muito nos dirigentes. Vocês já me ouviram falar tantas coisas sobre o que se pode melhorar, inovar É uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Se eu ganhei duas Libertadores, sou o melhor do mundo. Se não ganhei, nada sou o pior do mundo", disse. "À luz de um torcedor, um jornalista, até posso aceitar. Mas à luz de um dirigente, que tem a capacidade de decidir, se o treinador é ou não é, porque ganhou e perdeu... Nós sabemos que no futebol é possível não fazer um arremate ao gol e ganhar com um gol contra do adversário. Nós queremos transformar o futebol em uma ciência, mas a magia do futebol é a incerteza", concluiu. Além de questionar decisões tomadas por dirigentes, o treinador português criticou a relação de parte dos torcedores com o futebol. Ele acredita, contudo, que não há como mudar comportamentos que já são parte da cultura brasileira. "Sei que o futebol no Brasil está no sangue, é uma religião. Às vezes pergunto se tem Deus ou não. Deus diz que devemos respeitar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Muitas vezes não é isso que vejo nas invasões que fazem aos CTs, na violência. Acho que Deus, realmente no futebol existem ateus. Portanto, não temos todos que pensar o mesmo", ponderou. Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas, na Arena Barueri para o jogo de ida da grande decisão, cujo jogo derradeiro está marcado para as 20h30 de domingo, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A primeira partida será disputada em Barueri porque o Allianz Parque está em trâmites finais da instalação de novo gramado sintético. O campo do estádio da cidade vizinha à capital, contudo, agrada Abel Ferreira. "Eu defendo muito a qualidade, seja sintético ou natural. Em Barueri, o sintético é espetacular, a bola rola rápido. Estão reunidas todas as condições para um bom espetáculo", avaliou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Abel Ferreira instabilidade treinadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05