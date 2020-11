Abel Ferreira fala em fazer história no Palmeiras em chegada ao Brasil: ‘Projeto me seduziu’

O novo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, desembarcou, no inicio desta segunda-feira (2), em São Paulo para iniciar a sua trajetória como comandante da equipe alviverde, que está sem técnico desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo, há duas semanas.

Cansado pela desgastante maratona de viagens que enfrentou nos últimos dias, o treinador português foi recepcionado pelo estafe do Palmeiras e falou rapidamente com a imprensa que estava presente no desembarque do Terminal 3 do Aeroporto de Cumbica.

– Peço desculpas, pois estou extremamente cansado. Foram dias intensos, fuso horário totalmente diferente, acabei de chegar, mas sem dúvidas com muita motivação de fazer história aqui – disse o técnico, que vai ao Allianz Parque, nesta tarde, acompanhar o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Sobre a expectativa com o trabalho no maior campeão do Brasil, Abel Ferreira demonstrou conhecimento sobre o tamanho do desafio, mas afirmou gostar disso no futebol.

– É um grande clube, com um grande elenco, uma grande Academia. Oferece todas as condições para que os profissionais obtenham sucesso. Um projeto que me seduziu. É verdade que eu tinha mais dois anos de contrato, todas as partes tiveram que ceder. Eu sei que aqui a cobrança é muito alta, mas é assim que eu gosto de viver o futebol – finalizou o novo comandante alviverde.

Abel Ferreira deixará suas malas no hotel e, logo depois, conhecerá o CT e os jogadores do Palmeiras. Já nesta terça-feira (3), o técnico comanda o seu primeiro treino pelo Verdão.

A apresentação oficial deve ocorrer na quarta-feira (4) e, se toda burocracia de documentação e visto de trabalho sair, ele já estreia no banco de reservas diante do Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira (05), no Allianz Parque, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Junto com Abel, desembarcaram, também, os seus auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins, e, por fim, o analista de desempenho Tiago Costa.