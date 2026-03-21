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Abel dá aula a Roger, Palmeiras bate o São Paulo freguesia e dispara na ponta do Brasileiro

Estadão Conteúdo

Mais uma vez, o Palmeiras venceu o São Paulo. Neste sábado, num MorumBis lotado com mais de 50 mil tricolores, o alviverde triunfou por 1 a 0 em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão 2026.

O gol da vitória palmeirense foi marcado por Jhon Arias, aos 5 minutos de jogo. O atacante recebeu na ponta, cortou para o meio e bateu rasteiro no canto direito de Rafael.

Com o resultado, o Palmeiras vai aos 19 pontos e se isola na liderança do Brasileirão. Já o São Paulo fica nos 16 pontos, por enquanto na segunda colocação, e começa a ver a derrocada após a chegada de Roger Machado.

A diretoria tricolor demitiu Hernan Crespo, mesmo com o time na liderança do Brasileirão e invicto na competição, para trazer Roger com o discurso de que ele teria condições de conduzir o time a um título neste ano. Porém, a prática tem demonstrado cada vez mais - após derrotas pouco inspiradas para Atlético-MG e Palmeiras - que ele não deve conseguir isso.

Se de um lado o São Paulo tinha um técnico que nunca conseguiu grandes conquistas, do outro Abel Ferreira demonstrou porque é o melhor do País. O português armou o alviverde de forma perfeita defensivamente, sem dar espaços para os tricolores e foi fatal nos contra-ataques.

Enquanto isso, o São Paulo de Roger Machado demonstrou um repertório pobre ofensivamente. Mesmo com 63% de posse de bola, foram 41 cruzamentos e poucos lances de fato perigosos contra a meta palmeirense.

O resultado também mantém a freguesia recente na rivalidade. Agora são seis vitórias consecutivas alviverdes contra tricolores. Nos últimos 12 jogos, são 8 triunfos do Palmeiras e quatro empates. A última vitória do São Paulo contra o rival foi no longínquo 2023.

Os dois times agora terão a pausa da Data Fifa pela frente. O São Paulo volta a jogar no dia 1º de abril, fora de casa, contra o internacional, às 19h30. Já o Palmeiras encara o Grêmio na Arena Barueri no dia seguinte, às 21h30.

SÃO PAULO 0 x 1 PALMEIRAS

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda), Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla (André Silva), Danielzinho Marcos Antônio e Cauly (Tapia); Luciano (Ferreirinha) e Calleri. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas (Martinez), Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Mauricio (Felipe Anderson); Allan (Sosa), Flaco López (Vitor Roque) e Jhon Arias. Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Jhon Arias, aos 5 do 1º tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Enzo Diaz, Wendell, André Silva (SPA); Andreas Pereira, Carlos Miguel, Marlon Freitas, Martínez, Arias (PAL).

PÚBLICO - 54.210 torcedores.

RENDA - R$ 3.254,805.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.

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