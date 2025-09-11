'A gente não trabalha com sentimento': veja a conversa no VAR em Corinthians x Athletico-PR Estadão Conteúdo 11.09.25 12h43 O jogo entre Corinthians x Athletico-PR nesta quarta-feira, que definiu o time paulista como um dos semifinalistas da Copa do Brasil, teve dois lances que precisaram ser checados ou revertidos pelo árbitro de vídeo (VAR) na Neo Química Arena. Na reta final do segundo tempo pela partida de volta da competição, depois de o juiz Davi de Oliveira Lacerda (ES) assinalar a penalidade máxima para os paranaenses em toque na mão do lateral-direito Matheuzinho, Diego Pombo Lopez, no VAR, recomendou a análise do lance na cabine pelo árbitro de campo. Com as câmeras disponíveis, não foi possível definir, com certeza, que a infração foi cometida dentro ou fora da área. No VAR, Lopez chegou a afirmar que o lance era "inconclusivo" e recomendou a análise por Lacerda, com base em um "sentimento" e percepção de que o braço estaria fora da área após o cruzamento de Léo Derick, pela ponta esquerda. "Davi, a situação é muito fina, preciso que você venha aqui me ajudar a avaliar. O lance não é conclusivo", disse o VAR. "Tenho o sentimento de que está fora, está bom? Mas é sentimento", concluiu. Na sequência, o árbitro em campo rebateu o companheiro de profissão. "Não, a gente não trabalha com sentimento, a gente vai trabalhar com imagem", afirmou. "Exatamente", respondeu Lopez. Durante a análise das imagens, o árbitro da partida chegou a reclamar da falta de opções de câmera para o lance. No VAR, antes de recomendar a análise do lance em campo, os operadores de vídeo também enfrentaram o mesmo problema, sem ter à disposição um ângulo aéreo - com um drone - ou que estivesse perpendicular à bola e paralelo às laterais. Davi analisou três câmeras, em pouco menos de um minuto na cabine, e manteve a decisão em campo de pênalti para o Athletico-PR. "Não tenho ângulo conclusivo, tenho a marcação de campo. Eu vou manter a decisão de campo", concluiu. Na sequência, com o pênalti confirmado, Hugo Souza defendeu a cobrança de Gastón Benavídez. Foi a oitava defesa do goleiro em penalidades máximas desde que chegou ao Corinthians. Além deste lance, o Athletico-PR também teve um gol anulado, após análise do VAR, com falta na origem da jogada sobre Maycon. "Aqui, sim, tem um contato nas costas que é claramente falta no adversário. Eu te recomendo a revisão por um tranco nas costas. Após isso, o jogador de branco (Corinthians) perde a possibilidade de disputar a bola", diz o VAR. Na próxima fase, o Corinthians enfrenta o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que será definido nesta quinta-feira, 11. Será a quarta vez consecutiva em que o Corinthians chega a esta fase da competição e o time também busca seu quarto título de Copa do Brasil - o último ocorreu em 2009, com Ronaldo Fenômeno como referência no elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil VAR Corinthians Athletico-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 11.09.25 12h56 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 Futebol 'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento 11.09.25 12h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 Futebol Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento 11.09.25 12h05