12 x 0? Resultado necessário para o Vasco permanecer na elite vira piada nas redes sociais

Além de torcer por uma derrota do Fortaleza diante do Fluminense, o Vasco precisa de algo que parece impossível: tirar um saldo de 12 gols para o Leão. Com o sonho quase impossível, o assunto entrou nos trending topics do Twitter nesta quinta-feira com mensagens dos dois lados: vascaínos sonhando com o improvável e adversários tirando sarro da situação.

Caso o Tricolor carioca vença o cearense por 1 a 0, o Vasco teria que marcar 11 gols e não sofrer nenhum. Porém, dentro do histórico do futebol brasileiro e do próprio Cruz-Maltino, parece improvável que isso aconteça. Inclusive, o clube já pensa na próxima temporada e dispensou o treinador Vanderlei Luxemburgo.

- Hoje era só um 12x0 pra eu ficar feliz - disse um torcedor vascaíno.

- Futebol é tão mágico, que tem torcedor do Vasco realmente sonhando com o 12x0. Ele diz pra todo mundo que não tá, mas sozinho ele pensa: "Se fizer 6 no primeiro tempo, dá - brincou um internauta.

Veja alguns dos principais tuites

Hoje era só um 12x0 pra eu ficar feliz — João P. Santiago (@jou_santiago) February 25, 2021

se o vasco meter 12x0 hj eu pago um lanche para todos os meus amigos — Igor Lisboa (@igorlisboa07) February 25, 2021

Futebol é tão mágico, que tem torcedor do Vasco realmente sonhando com o 12x0. Ele diz pra todo mundo que não tá, mas sozinho ele pensa: "Se fizer 6 no primeiro tempo, dá." — El Chapo (@pauloaraujotwt) February 25, 2021

Botei no bolao 12X0 vasco, hoje eu fico rico 😂😂😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂😂😂😂 — VT (@Vettee12) February 25, 2021

Hoje tem o Tri Rebaixado em Campo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 12x0 Hoje🤭🤣🤣 pic.twitter.com/ifavDIbSE0 — Gᴜɪʟʜᴇʀᴍᴇ ᴄʀғ (@Guilher90406116) February 25, 2021