Zerésima do sistema de totalização de votos será emitida neste sábado (26) pelo TRE do Pará

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizará, na tarde deste sábado (26/10), a cerimônia de emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento de Totalização (Sistot). O evento ocorrerá às 14h, no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (CAE), localizado no bairro da Pedreira, em Belém. A cerimônia contará com a presença do presidente do TRE-PA, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, da diretora-geral do Tribunal, Nathalie Castro, e da juíza da 1ª Zona Eleitoral, Andréa Ferreira Bispo.

A zerésima do Sistot é um relatório que confirma a ausência de votos no sistema antes do início da apuração, garantindo que nenhum candidato tenha votos registrados previamente. Este procedimento assegura a integridade do processo eleitoral, para que apenas os votos registrados nas urnas eletrônicas no dia da eleição sejam contabilizados.

Embora semelhante ao relatório emitido pelas urnas eletrônicas no início da votação, a zerésima do Sistot se refere ao sistema central que recebe os dados das urnas. Já a zerésima das urnas eletrônicas será emitida em cada seção eleitoral no domingo (27), antes do início da votação, atestando que também não há votos registrados nas máquinas de votação. Ambos os procedimentos são fundamentais para garantir a lisura do pleito.