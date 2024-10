Eleições 2024: TRE inicia transporte das urnas de Belém para 2º turno

Na manhã desta quinta-feira (24.10), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA) começou o embarque nos caminhões das urnas eletrônicas que serão utilizadas no 2º turno das eleições 2024 em Belém. Todos os equipamentos vão sair do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas, localizado na Cidade Nova II, em Ananindeua, com destino à sede da Cosanpa, também na Cidade Nova II, onde vão passar a noite, para no dia seguinte, a partir das 6h, começar a distribuição para os locais de votação.

“Hoje nós vamos começar o embarque das urnas eleitorais pra Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba”, informou Ângelo Queiroz, técnico judiciário da 30ª Zona Eleitoral. Segundo ele, cada cartório é responsável pelo transporte das urnas para cada uma das ilhas da capital.

Amanhã as urnas já vão para todos os colégios, onde ficam guardadas até a eleição deste domingo (27). “A gente procura escolher a sala que proporciona a maior segurança pra guardar o equipamento até o dia da eleição”, disse.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o coordenador do Núcleo Gestor de Urnas, Rousevelt Rodrigues, explicou que a logística é a mesma empregada no 1º turno. "As urnas estão saindo daqui, a princípio, para a região de Icoaraci, Cotijuba, Outeiro, e teremos saída para outras regiões de Belém", explicou.

No total, serão distribuídas 3.028 urnas aos locais de votação da capital paraense, com o uso de 26 veículos, entre caminhões, carros de passeio e vans.

Cronograma de embarque e distribuição das urnas de Belém

DIA 24/10 (quinta-feira) – do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas para o prédio da Cosanpa.

Zonas Eleitorais / Quantidade de urnas / Hora

30ª (Icoaraci) – 361 urnas – Hora: 8h às 9h30

73ª – 344 urnas – Hora: 9h30 às 11h

96ª – 292 urnas – Hora: 11h às 12h

29ª – 292 urnas – Horas: 13h às 14h

95ª - 291 urnas – Horas: 14h às 15h

98ª - 288 urnas – Horas: 15h às 16h

76ª – 281 urnas – Horas: 16h às 17h

28ª - 270 urnas – Horas: 17h às 18h

DIA 25/10 – saída do prédio da Cosanpa para os respectivos locais de votação às 6h.

DIA 25/10 (sexta-feira) – do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas para o prédio da Cosanpa.

Zonas Eleitorais / Quantidade de urnas / Hora

97ª (Belém) - 344 urnas - Horas: 8h30 às 9h30

1ª (Belém) – 265 urnas – Hora: 9h30 às 10h30

DIA 26/10 – saída do prédio da Cosanpa para os respectivos locais de votação às 6h.