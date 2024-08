Vice na chapa de Thiago Araújo à Prefeitura de Belém será anunciado nesta segunda-feira

O candidato ou candidata ao cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado estadual Thiago Araújo, na corrida eleitoral à Prefeitura de Belém, será anunciado às 17h desta segunda-feira (05.08), pelo partido Republicanos, na sede do partido, no bairro do Marco. Conforme informações divulgadas pela assessoria do candidato, a pessoa escolhida terá a missão de, ao lado de Thiago Araújo, "defender a mudança de verdade que Belém precisa durante a campanha eleitoral".

Lideranças do Republicanos e representantes dos demais partidos da coligação Mudança de Verdade, que abrange Solidariedade, Agir, PMB, Democracia Cristã e Avante, estarão presentes no anúncio.

Thiago Araújo foi confirmado como candidato à Prefeitura de Belém durante a convenção do Republicanos, realizada no dia 1º de agosto. Essa não é a primeira vez que ele tenta chegar ao cargo mais alto do Executivo Municipal. Em 2020, ele conseguiu 58.827 votos (8,09% do total) e ficou em quarto lugar, saindo fortalecido da disputa.

O parlamentar tem 14 anos de vida pública e se filiou ao Republicanos em março deste ano. O deputado chegou ao partido já como a aposta para a Prefeitura, com uma candidatura independente, mas aberta ao diálogo com os demais poderes.