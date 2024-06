Cresce apoio à pré-candidatura de Thiago Araújo à prefeitura de Belém

O candidato do partido Republicanos, Thiago Araújo, vem contabilizando novos apoios de legendas e simpatizantes à pré-campanha à Prefeitura de Belém, desde que foi anunciado, no dia 6 de junho. Thiago, que já tinha o apoio certo de várias lideranças e legendas como o Partido da Mulher Brasileira, Solidariedade, DC, Agir e Avante, nas últimas semanas vem ampliando a base de alianças políticas.

O presidente do diretório municipal do partido Avante em Belém, Thiago Coutinho, publicou vídeo nas redes sociais no qual afirma que a legenda apoia Thiago Araújo por acreditar em seu projeto político.

"Ele vai ser vitorioso e todas as suas propostas foram muito bem aceitas por nós", afirma Coutinho, acrescentando que a decisão de apoiar Thiago Araújo, tomada em reunião do Avante, se dá pelo fato de que ele "é um jovem que tem uma capacidade tremenda de crescer na política e a gente [do Avante] quer fazer parte desse time para ajudar Belém a se desenvolver mais e melhor".

A professora Shirley Helena Rolim Alves, presidente estadual do partido Agir, também aposta na proposta de gestão municipal de Araújo. Recentemente, ela apresentou à jovem liderança do Republicano um documento com as propostas de seu partido para o eventual governo da capital paraense.

"O partido Agir é de luta, pela inclusão, e eu tenho certeza que dentro do teu plano de governo, você vai lutar pela inclusão das pessoas com autismo. Nós queremos a mudança, políticas voltadas de fato para a nossa população. Não estamos aqui interessados em negociatas, nós precisamos do que você está propondo. Você vai fazer a mudança e Belém precisa disso", disse Shirley em vídeo também gravado para as redes sociais.

Nos bastidores das pré-campanhas municipais, fala-se que alas internas do Podemos e do Cidadania também vêm dialogando com Thiago Araújo. Questionado sobre o fato, o pré-candidato do Republicanos afirmou que há um respeito mútuo entre ele e as alas das duas legendas.

"Não há uma definição, buscamos diálogos. Tenho respeito pelos dois partidos e eles têm respeito por mim. O mais importante é saber que estamos construindo uma campanha ética, não estamos leiloando Belém, negociando cargos e órgãos públicos municipais", disse Thiago Araújo.

Com seis partidos fechados na aliança da pré-candidatura, Araújo pode contabilizar uma base de cerca de 220 pré-candidatos a vereador, posto que cada partido que o apoia vai lançar a chapa completa com 36 candidatos.