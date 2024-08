Republicanos confirma candidatura de Thiago Araújo para prefeitura de Belém

Durante convenção realizada na noite desta quinta-feira (01/8), o partido Republicanos oficializou a candidatura do deputado estadual Thiago Araújo à prefeitura da capital paraense. O evento, realizado no Espaço Náutico Marine Club, na avenida Bernardo Sayão, em Belém, reuniu um grande público.

A candidatura de Thiago tem o apoio do Solidariedade, Avante, Democracia Cristã e o Partido da Mulher Brasileira. "A gente tem mais de 180 candidatos a vereadores, e sobretudo o apoio da população que quer resgatar a autoestima de viver em uma cidade linda como Belém", afirmou Thiago.

No evento, desta noite de quinta-feira, ele prometeu uma gestão ampliada para a cidade. "Minha prioridade é cuidar de Belém e cuidar das pessoas, construir um projeto verdadeiro para apresentar soluções verdadeiras sem enganar a população, fazendo com que a prefeitura de Belém possa melhorar a saúde, o saneamento, a geração de empregos e gerar oportunidades", afirmou ele para um salão lotado de apoiadores.

O candidato do Republicanos citou a realização da COP 30 em Belém e afirmou que, caso eleito, vai atuar para "fazer com que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas seja, de fato, um projeto que melhore a vida das pessoas, para que as obras não fiquem apenas no centro urbano da capital, para quem tem mais poder aquisitivo", afirmou.

Ele também disse que quer trabalhar para que a cidade possa cuidar das pessoas que vivem na periferia, em situação de fragilidade social".

Saúde e inclusão social

Mais de uma vez durante seu discurso, Thiago enfatizou a necessidade de se trabalhar por questões sociais e para quem mais precisa. "A mãe que não tem condições de colocar o seu filho numa creche ofertada pela rede municipal ou acesso até mesmo ao atendimento básico nas unidades de saúde, coisas simples que podemos fazer para cuidar melhor das pessoas".

Vice-prefeito

O candidato a vice ainda será definido pelo Republicanos. "A gente está finalizando essa discussão, conduzindo um processo democrático que inclui ouvir a população nos bairros, os integrantes do nosso time de políticos, os candidatos a vereadores e todas as siglas partidárias. Daqui para o final do prazo, a gente vai colocar uma pessoa séria e decente, sem estar leiloando a prefeitura e cargos", enfatizou Thiago Araújo.

Pela legislação eleitoral, o prazo para realização de convenções partidárias, que começou no dia 20 de julho, encerra na próxima segunda-feira (05/8). Nas convenções, os partidos têm que oficializar seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, além de deliberar sobre possíveis coligações. Após esse período, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral.