Uso de I.A., urnas novas e apps: TRE-PA tem avanços e novidades para eleição 2024

Na manhã desta terça, 1º de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) apresentou os avanços e as novidades para as eleições municipais de 2024, em coletiva de imprensa realizada no Centro Cultural da Justiça Eleitoral. A coletiva contou com a participação da diretora-geral do órgão, Nathalie Castro, e do secretário de Tecnologia da Informação, Felipe Brito. Entre os assuntos abordados, estão a logística de transporte das urnas para regiões com seca, o uso de inteligência artificial por mesários, urnas novas dotadas de sistemas mais eficientes e avanço de aplicativos para facilitar a informação dos eleitores.

Para o transporte das urnas nas eleições deste ano serão usados 3 aviões, 6 helicópteros, 894 embarcações, 3872 veículos terrestres e 24 transportes de tração humana. Devido ao período da seca intensa, que fez os rios da Amazônia atingirem níveis muito baixos em vários locais, o transporte das urnas por barcos ficou inviável para algumas localidades. Nesses casos, só será possível usar embarcações até determinados pontos, de onde as urnas seguirão com, o apoio de cavalos, bois ou carroças para até os locais de votação.

O Pará tem 6,2 milhões de eleitores. Do total, 50,4% são mulheres e 49,6%, homens. A maioria dos eleitores são urbanos (4,8 milhões), seguidos dos eleitores rurais (990 mil), ribeirinhos (392 mil), quilombolas (26 mil) e indígenas (13 mil). Os dados foram apresentados durante a coletiva.

Segundo o TRE-PA, o estado vai contar com o reforço de 263 policiais federais na segurança pública em 32 cidades durante eleição e um total de 4.143 membros da força federal - Exército, Marinha e Aeronáutica - espalhados em 70 zonas eleitorais de 94 municípios.

Eleitor vai poder usar só CPF como identificação

Outra novidade deste ano é a possibilidade do eleitor que votou ser identificado apenas pelo CPF (Cadastro de Pessoa Física). Isso tornará o processo de votação mais rápido. “Quando você se dirigia a sessão eleitoral, era necessário que o mesário procurasse o seu título no caderno de votação ou que você apresentasse o número do título, mesmo que fosse acompanhado da identidade. Isso gerava um tempo maior de busca de habilitação. A partir de agora a urna eletrônica reconhece também o CPF”, revela Felipe Brito.

Urnas novas e com maior eficiência

A eleição municipal de 2024 vai contar com urnas dotadas de telas maiores e processadores mais eficientes, conforme o TRE-PA. Além disso, elas utilizam bateria com duração muito maior e terminais mais intuitivos para os mesários.

“Hoje, nós não estamos mais acostumados a usar teclas. Quem usa teclas hoje em dia é uma exceção. Mas o mesário passa a interagir diretamente no teclado digital com mais informações e é possível acompanhar, inclusive, a votação em tempo real”, explica Felipe Brito.

Órgão lança ação inédita para ajudar mesários com uso de IA

Pela primeira vez, o TRE-PA vai usar inteligência artificial generativa para sanar as dúvidas dos mesários. A IA generativa é a que usa linguagem natural humana na base de dados para criar conteúdos mais próximos à realidade do ser humano. Segundo Felipe Brito, o manual de regras dos mesários tem mais de 70 páginas.

“Para que ele exerça melhor sua função, ele pode conversar com essa inteligência artificial em tempo real e terá as respostas necessárias para uma boa atuação”, explica o secretário de TI. A solução é chamada de Pertex.

E-título vai ser inabilitado para download no domingo de votação

O aplicativo do e-título, para ser usado no dia da votação, precisa ser baixado no dia anterior, pois o download do app vai estar desabilitado, por questões de segurança, em 6 de outubro, primeiro turno da eleição. Segundo Nathalie Castro, o eleitor deve baixar o título até o sábado, dia 5, e verificar se o local de votação mudou.

“O e-título substitui o documento oficial com foto se ele tiver foto captada”, lembrou a diretora. O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PA, Felipe Brito, ressalta, ainda, que ao baixar o aplicativo, o eleitor vai precisar atualizar informações como usuário, senha e dados pessoais. Por isso, é importante obter a via digital com antecedência.

Felipe Brito destacou que o aplicativo do e-título é fundamental para encontrar o local e a sessão eleitoral de votação. “Existem situações de alguns locais do Pará em que escolas usadas como zonas eleitorais estão em reforma, o que levou à transferência dessas zonas para outros locais. Então, a locação provisória acontece até o sábado, antes do pleito”, alertou. Conforme o secretário de TI, o e-título é a melhor ferramenta para saber da mudança em tempo real.

Apps Pardal e Boletim na Mão ganham destaque com informações precisas

Segundo Felipe Brito, o TRE-PA já recebeu mais de 1000 denúncias por meio do aplicativo Pardal nestas eleições. O app permite ao eleitor encaminhar denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral.

“O Pardal vem trazer uma novidade, que é a comunicação em tempo real de situações irregulares ou ilícitas à Justiça eleitoral ou ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências”, afirma Brito. Para consultar os dados atualizados da quantidade de denúncias feitas, os eleitores podem acessar o painel do aplicativo no portal das eleições.

Outro destaque quanto à transparência nas eleições deste ano é o aplicativo Boletim Na Mão. “Pra quem não conhece esse aplicativo, ele permite o acompanhamento paralelo da votação. Então, em toda e qualquer sessão eleitoral do Brasil, ao encerrar a votação, às 17 horas, é emitida uma via que fica fixada no boletim de urna na porta da sessão”, detalha Felipe Brito.

As vias que são entregues aos fiscais dos partidos, segundo o secretário de TI, servem também para auditoria. Para Brito, o Boletim na Mão permite que o cidadão leia o boletim de urna, que tem em tempo real a somatória das sessões eleitorais.