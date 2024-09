TRE Pará alerta para golpe que utiliza falsa convocação de mesários para as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) fez um alerta para mesários convocados para atuar nas eleições municipais de 2024. Um golpe está circulando por email com o “Tribunal Eleitoral Zona Municipal” como remetente.

No golpe, uma mensagem é enviada por email em que os destinatários são solicitados a atualizar seus dados por meio de um link falso. O TRE Pará afirma que já possui todas as informações necessárias para a convocação e orienta eleitoras a não preencherem dados pessoais em links recebidos por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens.

VEJA MAIS

O TSE faz um alerta para emails falsos em nome da Justiça Eleitoral. Esse tipo de mensagem contém falsas informações sobre o cancelamento do título eleitoral ou pedidos de atualização cadastral, alegando que a ausência do mesário geraria o cancelamento do seu título.

O TSE também afirma que não envia emails para comunicar cancelamento de títulos ou convocar mesários. Exceto que haja uma autorização prévia e específica do convocado.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)