TRE Pará promove treinamento de votação para as Eleições de 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) promove neste fim de semana o projeto “Vem TREinar”. A ação vai permitir que os eleitores do estado treinem para a votar nas eleições municipais de 2024.

O público poderá treinar para o pleito em urnas eletrônicas com assistente de libras e tempo de confirmação e leitura.

A ação ocorrerá no Shopping Castanheiro, em Belém. As urnas ficarão disponíveis até domingo (8). No local do treinamento, servidores do TRE Pará vão explicar as novidades do modelo mais moderno da urna eletrônica.

“Uma das principais mudanças é que ela está mais inclinada para o eleitor, mais compacta, o teclado que ficava ao lado da tela, agora está centralizado abaixo da tela, temos uma tradutora de libras. Outra grande diferença é que ela está com dois ou três segundos de delay, para quando o eleitor digitar o número do seu candidato e confirmar, se ele fizer isso muito rápido, a urna vai pedir que ele faça isso novamente. Essa é uma medida que tem o objetivo de forçar o eleitor a ter mais atenção em quem está votando, checando o número e foto antes de confirmar”, afirma a coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Pará (EJE/PA), Elaine Santana.

A coordenadora ressalta a importância de conhecer a ordem do voto e levar um rascunho com o número de cada candidato.

“A votação segue uma sequência que deve ser obedecida. Ainda que muitos já tenham essa experiência de votar, por vezes, o eleitor pode querer digitar número para o cargo de presidente no lugar do governador, por exemplo”, explica.

Serviço:

Projeto Vem TREinar - Eleições 2022 nos shoppings

Shopping Castanheira: Rodovia BR 316, KM 1, bairro Castanheira – Belém.

07/09 (sábado): 11h às 21h

08/09 (domingo): 14h às 21h

Local: Piso térreo do Castanheira Shopping

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)