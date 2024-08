TRE do Pará realiza reunião com as Forças de Segurança Pública em Breves

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) realizará uma reunião nesta quarta-feira (28/8) no Cartório Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, em Breves, no arquipélago do Marajó. O objetivo é alinhar as medidas de segurança para as eleições municipais de 2024.

Estarão presentes representantes das diversas zonas eleitorais e autoridades locais de segurança pública, abrangendo municípios como Gurupá, Melgaço, Chaves, Anajás, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Portel e Afuá.

Além disso, informações detalhadas sobre o eleitorado local, as zonas eleitorais e os locais de votação, especialmente nas áreas indígenas e quilombolas, serão apresentadas.

Durante a reunião, será avaliada a necessidade de apoio das forças federais em determinadas localidades, com a coordenação e consulta entre os magistrados eleitorais.

Até o momento, dos 144 municípios do Pará, apenas quatro não solicitaram o apoio das forças de segurança para as eleições; Santarém, Monte Alegre, Tucumã e Belterra. Entre as 101 zonas eleitorais do estado, 71 já pediram apoio das forças federais em um total de 100 municípios.

O evento em Breves é o 14º na sequência de reuniões que já ocorreram em várias cidades, incluindo Marabá, Parauapebas, Xinguara, Redenção, Altamira, Soure, Itaituba, Santarém, Castanhal, Capanema, Paragominas, Tucuruí e Abaetetuba.

A reunião ocorre nesta quarta-feira (28), no Cartório Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, na Av. Rio Branco, nº 439 - Centro, as 9h.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)