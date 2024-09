Eleições 2024: Treinamento para mesários é realizado nas 101 Zonas Eleitorais do Estado

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) iniciou o treinamento de mais de 90 mil mesários e auxiliares de todo o estado que vão trabalhar nas eleições municipais de 2024.

Em Belém, cerca de 11.300 devem atuar nos dois turnos da votação nos dias 6 e 27 de outubro.

As normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definem que todo eleitor maior de 18 anos, em situação regular na Justiça Eleitoral, pode atuar como mesário, desde que não seja candidato e nem parente até o segundo grau, e também o cônjuge.

Membros de diretórios de partidos políticos que exercem função executiva, autoridades e agentes policiais, funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo e servidores da Justiça Eleitoral também não podem atuar como mesários.

“Cada zona eleitoral utiliza-se de critérios próprios para convocar seus mesários, tais como escolaridade e experiência de trabalho em outras eleições. Além disso, são convocados mesários para trabalhar preferencialmente na mesma seção eleitoral em que votam”, afirma a coordenadora do Grupo de Trabalho (GT - Mesários), Daniela Sarabim, do TRE do Pará.

VEJA MAIS

Os mesários convocados passam por uma capacitação de oito módulos que envolve todos os procedimentos realizados antes, durante e após a votação, como montagem da seção eleitoral, operacionalização da urna eletrônica (teste de teclado, zerésima) e o que fazer em situações especiais durante o voto dos eleitores.

O treinamento também pode ser feito pelo aplicativo “Mesários” disponível no Google Play e na App Store. Pelo app, os convocados têm até o dia 5 de outubro, um dia antes do pleito, para finalizar o treinamento. Para o segundo turno, a capacitação poderá ser feita entre os dias 9 e 26 de outubro. Além das aulas e videoaulas, o app oferece teste de conhecimento e pesquisa de satisfação.

Mesários atuam na linha de frente

O TRE Pará ressalta que todas as informações sobre modalidades e períodos do treinamento são repassadas na carta de convocação dos mesários. Pelo documento, os mesários também são informados sobre os benefícios da atividade, o que inclui folga no emprego pelo dobro dos dias trabalhados na eleição, auxílio-alimentação, desempate em concursos públicos e horas de atividade complementar para instituições de ensino superior.

“No dia da eleição, são eles que estarão na linha de frente, auxiliando a coletar o voto de cada pessoa, a sanar eventuais intercorrências durante a votação e eventuais dúvidas de eleitores. Os mesários, então, têm papel fundamental para a democracia do País, pois fazem valer a vontade do eleitor através do voto”, declara Daniela Sarabim.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)