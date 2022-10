Taxa de renovação na Alepa foi de 46,3%; veja quem saiu e quem entrou

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) vai ganhar 19 novos deputados na próxima legislatura, após as eleições 2022. Neste ano, mais da metade dos 41 deputados conseguiu se reeleger e a taxa de renovação na casa foi de 46.3%, o que representa uma queda em comparação às taxas de 56% registradas tantos nas eleições gerais de 2018 como em 2014. No total, 22 atuais deputados estaduais conquistaram um novo mandato na casa, entre eles Chamonzinho (MDB), que foi o mais votado com 109.287 votos.

Entre os novos nomes que farão parte do parlamento estadual a partir do próximo ano está Iran Lima (MDB), que chegou a ser eleito em 2018, mas teve o mandato cassado e depois assumiu a Casa Civil do Estado. E, ainda, Rogério Barra (PL), filho do deputado federal reeleito Éder Mauro (PL).

Já entre os que perderam o mandato de deputado nas urnas estão Júnior Hage (PP), Paula Gomes (MDB), Eliel Faustino (União), Dra. Heloísa (PSDB), Dr. Galileu (Republicanos), Professora Nilse (PDT), Orlando Lobato (PSD), José Maria Tapajós (PP), Alex Santiago (PP), Dr. Jaques (União), Ozório Juvenil (MDB) e Michele Begot (PSD).

Outros seis deputados estaduais concorreram para federal e quatro conseguiram se eleger: Renilce Nicodemos (MDB), Dilvanda Faro (PT), Delegado Caveira (PL) e Raimundo Santos (PSD). Ficaram de fora Miro Sanova (PDT) e Marinor Brito (PSOL)

Reeleitos

Chamonzinho (MDB)

Chicão (MDB)

Cilene Couto (PSDB)

Adriano Coelho (PDT)

Gustavo Sefer (PSD)

Igor Normando (PODE)

Dirceu Ten Caten (PT)

Luth Rebelo (PP)

Fábio Freitas (REPU)

Angelo Ferrari (MDB)

Martinho Carmona (MDB)

Antonio Tonheiro (PP)

Ana Cunha (PSDB)

Diana Belo (MDB)

Dr. Wanderlan (MDB)

Eraldo Pimenta (MDB)

Thiago Araújo (CIDA)

Victor Dias (União)

Delegado Nilton Neves (PSD)

Fábio Figueiras (PSB)

Bordalo (PT)

Delegado Toni Cunha (PSC)

Eleitos

Iran Lima (MDB)

Rogério Barra (PL)

Erick Monteiro (PSDB)

Braz (PDT)

Zeca Pirão (MDB)

Ronie Silva (MDB)

Paula Titan (MDB)

Carlos Vinicios (MDB)

Bob Fllay (PDT)

Andreia Xarão (MDB)

Lu Ogawa (PP)

Elias Santiago (PT)

Maria (PT)

Wescley Tomaz (PSC)

Josué Paiva (Republicanos)

Lívia Duarte (PSOL)

Renato Oliveira (PODEMOS)

Aveilton Souza (PL)

Coronel Neil (PL)

Quem está saindo

Não se reelegeu

Júnior Hage (PP),

Paula Gomes (MDB),

Eliel Faustino (União),

Dra. Heloísa (PSDB),

Dr. Galileu (Republicanos),

Professora Nilse (PDT),

Orlando Lobato (PSD),

José Maria Tapajós (PP),

Alex Santiago (PP),

Dr. Jaques (União),

Ozório Juvenil (MDB) e

Michele Begot (PSD)

Foram eleitos para a Câmara dos Deputados

Renilce Nicodemos (MDB),

Dilvanda Faro (PT),

Delegado Caveira (PL) e

Raimundo Santos (PSD)

Concorreram à Câmara, mas não foram eleitos