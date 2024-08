PSOL confirma Thiago Bessa e Cristina Oliveira na corrida pela Prefeitura de Ananindeua

O nome do geógrafo e ativista socioambiental Thiago Bessa foi oficializado à Prefeitura de Ananindeua pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em convenção partidária na noite desta sexta-feira (02/8). A ativista social Cristina Oliveira, também integrante da sigla, foi apresentada como candidata a vice-prefeita. A chapa critica a distribuição de renda desigual no município e defende a criação de programas de renda cidadã para alcançar os mais pobres.

De acordo com Bessa, embora a cidade de Ananindeua possua recursos tão altos quanto a capital do estado, Belém, ainda apresenta um número elevado de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Para solucionar esse problema, promete criar um banco de apoio aos mais pobres, utilizando parte dos recursos municipais. Ele acrescenta que Belém já utiliza o mesmo mecanismo com êxito, sendo atualmente a única capital do país a possuir um programa de renda cidadã.

“A gente tem uma cidade que é inclusive mais rica que Belém proporcionalmente, porque tem quase metade do orçamento que Belém tem e ainda assim não tem programa nenhum que gere renda para o povo da cidade. É uma cidade que não tem renda cidadã, onde os servidores públicos não ganham nem gratificação de nível superior, não tem é um banco para financiar empreendimentos do povo, assim, valorizando mesmo a geração de renda e a construção de alternativas locais que gerem emprego”, enfatiza.

Com 30 anos de trajetória, a candidata a vice-prefeita, Cristina Oliveira, atua em projetos sociais focados na periferia do município. Ela destaca como seu projeto principal, se eleita, intensificar o apoio à população periférica, facilitando o acesso à saúde, infraestrutura e outros serviços essenciais. Também destaca no programa de gestão o combate à fome da população vulnerável.

“Espero realmente ajudar o povo da periferia, que é o meu forte, é o meu grande trabalho aqui na Cidade Nova. Eu sou presidente do Renovo por Elas, um dos maiores movimentos femininos do país. A gente cuida da população, cuida das mulheres e tem todo um trabalho para que elas realmente se sintam acarinhadas”, pontua.

Integração de ponta a ponta

Considerando a extensão geográfica do município e as diferentes realidades vivenciadas pela sua população, Thiago Bessa, promete melhorar a integração entre os bairros da cidade, que, como afirma, até hoje não se conectam devidamente. Ele espera solucionar essa falta de conexão interna a partir da aquisição de uma nova frota de ônibus com mais qualidade, além de aplicar mais investimentos em infraestrutura. “A gente valoriza muito, por exemplo, a questão da infraestrutura e do transporte, porque é importante a gente avançar na integração da cidade. Com obras de infraestrutura que melhorem isso e integrem os bairros em vias inclusive de norte a sul, que são vias atualmente muito precárias, as poucas que existem”.