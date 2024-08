Raquel Brício é a candidata oficial da Unidade Popular à Prefeitura de Belém

A Unidade Popular (UP) oficializou nesta sexta-feira (2) o nome de Raquel Brício como candidata à Prefeitura Municipal de Belém (PMB) para as Eleições 2024. A convenção partidária, realizada no Sindicato dos Urbanitários, no bairro do Marco, também confirmou que Gualdina Leite será a candidata a vice. A chapa é composta por dois candidatos a vereador e não fará coligação com outras legendas.

Uma das principais propostas de governo da chapa é a melhoria do transporte público por meio da criação de uma empresa estatal. “Além disso, nosso foco também vai ser a luta das mulheres e das crianças. Por isso, creches e escolas em tempo integral são necessárias”, pontua a candidata a prefeita, que também promete a desapropriação de terrenos e prédios sem função social para combater a falta de moradia na capital paraense.