PRTB oficializa Everaldo Eguchi e Bruno Barbosa à Prefeitura de Belém

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) realizou a convenção municipal e confirmou os nomes de Everaldo Eguchi e Bruno Barbosa, como candidatos a prefeito e vice-prefeito, à Prefeitura de Belém, respectivamente. O PRTB não fará coligações com nenhuma outra legenda e tem 36 candidatos a vereadores à Câmara Municipal.

A convenção partidária aconteceu na noite desta segunda-feira (5/8), último dia do prazo para realização dos encontros que definem os candidatos às Eleições 2024. O vice de Eguchi é Bruno Barbosa, empresário e vice-presidente da Fiepa (Federação das Indústrias do Pará).

Para o público de apoiadores que compareceu ao Hotel Ipê, na avenida Governador José Malcher, Eguchi afirmou que está pronto para sair às ruas de Belém e trabalhar por quem mais precisa.

"A partir do dia 16, nós vamos fazer a mesma campanha de 2020, baseada em caminhadas pela periferia que é onde mais a população precisa do poder público municipal. Vamos ouvir a população, quem sabe onde o calo aperta é quem sente o problema na pele. Cada periferia de Belém tem um problema específico, vamos ouvir para encontrar solução”, afirmou o candidato a prefeito.

Saúde será prioridade, diz Eguchi

Ele fez críticas à gestão atual. “Eu acho que Belém precisa de tudo, todo mundo está vendo como a cidade ficou nesses últimos 4 anos”, afirmou. Entre as propostas, Everaldo Eguchi disse que a prioridade da gestão municipal dele, se eleito, será a Saúde, mas também falou sobre saneamento e infraestrutura.

"Nós temos as principais propostas, primeiro seria a saúde. Não adianta ter escolas boas, acessibilidade se não tiver saúde e a saúde está na UTI, então ela é prioridade mas tem outros objetivos, além da saúde, que nós vamos deixar impecável, funcionando 24 horas com remédio à disposição da população."

O candidato a prefeito afirmou que quer transformar o passe-livre (que garante aos estudantes da rede municipal meia passagem no transporte público) em passe livre (com gratuidade integral, ou seja, estudantes isentos totalmente do pagamento da passagem). Ele também disse que, durante a campanha, vai apresentar outras iniciativas, como a gratuidade dos uniformes e todo material escolar para os alunos da rede municipal.

Eguchi também anunciou um projeto que ele já havia falado em 2020, uma rodovia pela Belém/Mosqueiro e anunciou, como novidade, a linha Marajoara, “uma rodovia elevada como as linhas amarela e vermelha no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma rodovia toda por cima, quem vai traçar o trajeto são os engenheiros. Nós vamos propor uma rodovia elevada, tudo por cima, de Icoaraci até o centro, até o Guamá, além do BRT”, disse Eguchi.