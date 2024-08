PDT lança ex-deputada Nilse Pinheiro como candidata à Prefeitura de Ananindeua neste domingo (4)

A ex-deputada estadual Nilse Pinheiro, conhecida como Professora Nilse, foi anunciada, na manhã deste domingo (4), como candidata à Prefeitura de Ananindeua pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ela garantiu que a vice-prefeita será uma mulher, mas o nome ainda não foi divulgado.

A convenção começou às 10h40, no Villa Prime, na avenida Três Corações, em Ananindeua. Durante o pronunciamento, a candidata destaca que se sente feliz em estar na disputa pela Prefeitura de Ananindeua para "trabalhar por mudanças para o município".

Ela disse que não foi fácil montar a chapa, mas tem esperança de renovação. "É uma honra estar nominada como candidata em Ananindeua, que sempre me abraçou, desde 2010", agradeceu a candidata. Ela ainda falou sobre a questão de ser a única mulher na disputa.

VEJA MAIS

A professora também pontuou que o seu projeto de governo está embasado no conhecimento, na vida e na necessidade da população de Ananindeua. "Eu represento as mulheres, a minoria do eleitorado, e vamos fazer a diferença, pois a mulher é a que cuida e tem maior sensibilidade pelo outro", acrescentou.

Sobre prioridades, a candidata fala que além de saneamento, saúde e segurança ela foca na educação, pois transforma a dida das pessoas. “O município de Ananindeua precisa ser transformado por meio da educação. O PDT atua o trabalhismo e a educação, por isso, a educação é uma das nossas prioridades. Se eu estou aqui é uma prova real da mulher da periferia que pode chegar onde quiser”, pontua a candidata.

A professora Nilse garantiu durante entrevista que a chapa será formada por mulheres, mas o nome da vice-prefeita não foi divulgado durante a convenção.”Nós já temos o nome da nossa vice-prefeita, uma chapa formada por mulheres e durante a semana vamos anunciar as coligações”, destaca a candidata.

A candidata

Nilse Pinheiro começou sua trajetória na vida pública no ano de 2011, em Ananindeua, quando foi secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, na gestão do então prefeito Helder Barbalho. Em seguida, se candidatou ao cargo de vereadora e conseguiu se eleger na Câmara de Vereadores de Ananindeua.

No Pará, Ananindeua tem o segundo maior colégio eleitoral do Estado, com mais de 350 mil votantes, ficando atrás somente de Belém, com 1.056.697 eleitores em 2024, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).